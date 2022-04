COVID-19, czyli eksperyment na ludzkości

Tumult wojenny zagłusza wszystko. Ale widać jasno, że niknie on, im dalej od naszego regionu. Inne kraje się tym tak nie przejmują – dla nich jakaś Ukraina czy Polska to to samo, co dla nas wojna w Syrii czy w jakimś Jemenie. Skomplikowane to, nie wiadomo, o co chodzi i kto tak naprawdę ma rację. I widać po takich krajach to, co nam umyka. Procesy rozpoczęte przez COVID wcale wraz z nim nie zniknęły, ba – niektóre eskalują, inne otorbiają się w formę przetrwalnikową. Ujawnione przez pandemię mechanizmy wciąż stoją na standby, gotowe do uruchomienia przez wyzwalający impuls.