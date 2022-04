Resort zdrowia zapowiada ponad 42 mln zł rocznie na rekompensaty za NOP-y

W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił prace nad projektem dot. odszkodowań za błędy medyczne. Podkreślił, że prace trwają bardzo długo, ale "jest to element wielkiej reformy systemowej włączającej jakość leczenia do systemu".

System "no fault"

– I to nie jako pewnego dodatku, który spełniają tylko niektórzy, ale obowiązku dla wszystkich. Elementem tego jest system odszkodowań za błędy medyczne, czyli "no fault" – tłumaczył szef resortu zdrowia. System ten zakłada prowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych oraz wprowadzenie systemu odszkodowań dla pacjentów.

Minister podkreślił, że odszkodowania miałyby być przyznawane na podobnej zasadzie jak przy niepożądanych odczynach poszczepiennnych, czyli bez dochodzenia w sprawie osoby winnej. – My chcemy, żeby lekarz, który dobrowolnie zgłosił zdarzenie niepożądane, nie był zagrożony sankcją karną – mówił Niedzielski.

– Przygotowaliśmy merytoryczną analizę, pokazującą, jak ten system działa w innych krajach. To właśnie dzięki brakowi dochodzenia winy jest szansa na to, że takie zdarzenia będą zgłaszane, a pacjenci otrzymają szybko odszkodowanie – zwracał uwagę polityk. Dodał, że kwestia zgonów ma być wyłączona z klauzuli "no fault". Jak podkreślał Niedzielski "system ma być nowoczesny, ale i wyważony".

Fundusz Kompensacyjny za szczepienia

Minister podkreślił, że Fundusz Kompensacyjny w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych po przyjęciu preparatu przeciw COVID-19 działa sprawnie. Zwrócił uwagę, że jego finansowanie pochodzi z budżetu państwa.

– Szacujemy, że początkowo 16,4 mln zł, w kolejnym roku 32,7 mln zł, potem corocznie 42,3 mln zł. Jednak to trudna kalkulacja. Nie wiemy, ile będzie wniosków. Teraz przecież nie ma ewidencji – zaznaczył Niedzielski.

