Doradca Bidena: Z całą pewnością wyszliśmy z fazy pandemii

Obecnie w Stanach Zjednoczonych dochodzi do około 51 tys. przypadków zakażeń koronawirusa dziennie oraz mniej więcej 400 zgonów ze stwierdzonym COVID-19 w dobę.

Dr Fauci: Wyszliśmy z fazy pandemii

– Z całą pewnością w naszym kraju wyszliśmy z fazy pandemii. Jesteśmy w fazie przejściowej, od spowolnienia liczby zachorowań do – miejmy nadzieję – bardziej kontrolowanej fazy endemiczności– stwierdził dr Anthony Fauci w wywiadzie dla "Washington Post", cytowanym w czwartek przez portal Salon24.pl.

Dr Fauci ostrzegł jednak, że wirus SARS-CoV-2 nadal zagraża amerykańskiemu społeczeństwu. – Świat nadal znajduje się w stanie pandemii. Nie ma co do tego wątpliwości. Niech nikt tego źle nie zinterpretuje. Wciąż mamy do czynienia z pandemią. (...) W tej chwili jesteśmy na tyle niskim poziomie, że uważam, iż przechodzimy do endemiczności. Nie znajdujemy się w fazie pełnej eksplozji pandemii. Nie oznacza to jednak, że pandemia się skończyła. Pandemia oznacza powszechne zakażenie na całym świecie – powiedział ekspert ds. medycznych.

Biden przyjął czwartą dawkę szczepionki

Pod koniec marca prezydent USA przyjął w obecności kamer telewizyjnych drugą dawkę "wzmacniającą" szczepionki przeciwko COVID-19. Pół roku wcześniej przywódca przyjął trzecią dawkę preparatu.

– Dzięki strategii, którą wdrożyliśmy co do szczepień i testów, jesteśmy w nowym momencie pandemii. To nie znaczy, że COVID-19 się skończy, oznacza to, że COVID-19 nie kontroluje naszego życia – mówił Joe Biden. I podkreślił, że w większości kraju zniesiono już część ograniczeń sanitarnych.

Czytaj też:

Chiny: Szanghaj wciąż w surowym lockdownie. Trwają protesty