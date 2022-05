Szanghaj: Lockdown ma się zakończyć po ponad miesiącu

W Szanghaju większość z 25 mln mieszkańców przez miesiąc nie mogła opuszczać osiedli, a policja tępiła przejawy protestu i krytyki.

Informacje podała w czwartek Polska Agencja Prasowa (PAP), powołując się na stację BBC.

Sytuacja w Szanghaju

Restrykcje w Szanghaju pogłębiają kryzys światowych łańcuchów dostaw. Według agencji Reuters, liczba statków oczekujących na obsługę w tamtejszym porcie wzrosła do 344, a czas transportu z Chin do USA jest obecnie o 74 dni dłuższy niż zwykle. Średnio o cztery dni spóźniają się za to statki z Chin do Europy.

W Szanghaju w ramach lockdownu w masowych izolatoriach umieszczano nawet 100-latków, u których wykryto koronawirusa. Z relacji mieszkańców wynika, że niektóre osoby cierpiące na inne choroby nie otrzymywały pomocy medycznej, na jaką mogliby liczyć w normalnych warunkach. Niektórych ludzi z dodatnimi wynikami zabierano z domów siłą. W sieciach społecznościowych krąży między innymi nagranie z momentu, w którym funkcjonariusz w stroju ochronnym rozbija drzwi i włamuje się do mieszkania, by zabrać jedną z takich osób. Ponadto, w ramach "twardej izolacji" część ulic i wejścia do niektórych bloków zagrodzono wysokimi, zielonymi płotami, które internauci porównywali do klatek w ZOO.

Oficjalna liczba zgonów wśród zakażonych osób w najnowszej fali pandemii COVID-19 w Szanghaju wynosiła w środę 491. Większość zmarłych to osoby starsze, które nie były zaszczepione. Według danych, około 38 proc. osób po 60. roku życia w Szanghaju jest po trzech dawkach preparatu.

