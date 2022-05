Minister zdrowia o koronawirusie: Porównanie z grypą staje się coraz bardziej uzasadnione

Szef Ministerstwa Zdrowia opowiedział o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce w piątkowym wydaniu programu "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

Koniec stanu epidemii

Od 16 maja tego roku stan epidemii w Polsce będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Natomiast stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Przypomnijmy, że stan epidemii obowiązywał w naszym kraju od 20 marca 2020 roku.

Koronawirus jak grypa?

– Powoli dochodzimy do punktu w czasie, gdzie porównanie z grypą staje się coraz bardziej uzasadnione. Może to nie jest jeszcze pełna analogia, ale na pewno jesteśmy w takiej sytuacji, gdy w ostatnim miesiącu było więcej zakażeń na grypę niż zakażeń koronawirusem. Myślę, że na tym też polega przejście ze stanu pandemii do stanu endemii, kiedy to wiemy, że w naszym otoczeniu jest obecny wirus, ale jest już pod kontrolą, bo nie wywołuje takich skutków gospodarczych i społecznych jak w pandemii – powiedział Adam Niedzielski.

Minister zdrowia oznajmił również, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy nie należy spodziewać się zwiększenia liczby przypadków zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w kraju.

Czytaj też:

Wysoka inflacja i COVID-19. Mamy mniej oszczędności niż przed epidemią