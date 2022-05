Kontrola tzw. dodatków covidowych. "15 tys. zł za 30 minut pracy"

Podmioty, które zostały objęte kontrolą NIK to Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tzw. dodatki covidowe pod kontrolą NIK

Sprawę opisał portal rynekzdrowia.pl. Jak wynika z przeprowadzonej kontroli, pracownicy jednostki NFZ celowo zmieniali treść umowy, wypłacając dodatki covidowe „wielokrotnie jednej osobie w danym miesiącu, z tytułu wykonywania pracy w różnych podmiotach leczniczych i przekraczały łącznie limit dodatku określony w poleceniu ministra zdrowia, czyli 15 tys”.. Tylko w lutym 2021 rekordzistom wypłacono po 41 tys. 520 zł.

Podstawę prawną stanowić miały przepisy przyjęte na okres „walki z koronawirusem” – Zasady sformułowane przez ministra zdrowia umożliwiały kierownikom podmiotów wielokrotne składanie korekt dokumentów rozliczeniowych, przez co – w tym okresie, w którym kontrolowaliśmy – nawet 8 miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego takie były składane – wyjaśniają urzędnicy.

Czytamy też, że „oddział wojewódzki NFZ nie był uprawniony do weryfikacji osób zgłoszonych do otrzymania dodatku, a także do weryfikacji wysokości przyznanych dodatków”.

15 tys. zł za 30 min. pracy

Z kontroli wynika, że w innych szpitalach przyznawano np. całe kwoty dodatków, nie pomniejszając ich odpowiednio w związku z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze. Dla przykładu w jednej placówce, osiemnastu osobom wypłacono dodatki 15 tys. zł za jedynie 30 minut pracy w skali miesiąca. Ogółem ludzie ci dostali z tego tytułu 140 tys. zł.

Według NIK w jednym ze sprawdzonych szpitali na dodatki przeznaczono 71 mln, mimo że zapewniał od 63 do 88 łóżek covidowych. Inna placówka zapewniająca 78 do 127 łóżek covidowych – otrzymała 7 mln zł. Szpital wykazał liczbę personelu na jedno łóżko covidowe w przedziale od 21 do 31 osób.

