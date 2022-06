Profilaktyka? Nie praktykuję

Choroby nie czekają, aż będziesz miał czas. A Ty? Nie czekaj z badaniami” – zachęcał lektor w spocie Ministerstwa Zdrowia reklamującym program „Profilaktyka 40 PLUS”, czyli bezpłatne badania profilaktyczne dla osób w wieku powyżej 40 lat. Program ruszył niemal dokładnie rok temu. Od 1 lipca 2021 r. Polacy po czterdziestce mogli wypełnić internetową ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta lub za pośrednictwem infolinii. Na tej podstawie otrzymywali dostęp do bezpłatnego pakietu badań profilaktycznych, które można było wykonać w biorących udział w programie placówkach. „Profilaktyka 40 PLUS” miała być odpowiedzią na zapaść w wykonywaniu badań profilaktycznych, do której doprowadziła pandemia. „Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy” – zachęcało do badań MZ. Polaków jednak nie przekonało.

400 tysięcy z 20 milionów

Uprawnionych do skorzystania z programu było 20 mln osób. Tylko 4,7 proc. wypełniło ankietę profilaktyczną, która była podstawą do wydania skierowania na badania – poinformowała nas Maria Kuźniar z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. – Program do końca czerwca ma funkcjonować w obecnej formule, potem ma zostać przeorganizowany. Wśród pacjentów została przeprowadzona ankieta programu „Profilaktyka 40 PLUS”.