Hiszpania: Potwierdzono pierwszy przypadek cholery od 1979 r. 

Władze hiszpańskiej wspólnoty autonomicznej Kastylia-la-Mancha zamknęły gospodarstwo rolne w prowincji Toledo po przypadku zakażenia cholerą w wyniku wypicia wody – podała gazeta "El Pais", powołując się na swoje źródła.

Dziennik ustalił, że młoda kobieta, mieszkanka Wspólnoty Autonomicznej Madrytu, zaraziła się cholerą po wypiciu wody w gospodarstwie rolnym, prawdopodobnie ze studni. Później dziewczyna trafiła do szpitala, ale została już wypisana.

Władze starają się ustalić źródło wody, źródło infekcji i czy są inni zakażeni.

"El Pais" podkreśla, że może to być pierwszy autochtoniczny (niezależny od czynników zewnętrznych) przypadek zakażenia cholerą w Hiszpanii od 1979 roku.

Cholera to śmiertelna choroba

Cholera jest chorobą zakaźną, która powoduje biegunkę, skurcze i osłabienie. W wielu przypadkach infekcja przebiega łagodnie, a nawet bezobjawowo. Mimo to cholera uważana jest za bardzo niebezpieczną, ponieważ u niektórych pacjentów może spowodować śmierć w ciągu kilku godzin z powodu dużej utraty płynów i soli mineralnych.

Do zakażenia dochodzi poprzez spożycie zanieczyszczonej wody lub żywności, rzadko poprzez bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem. Dlatego choroba dotyka szczególnie kraje mniej rozwinięte, gdzie może powodować duże epidemie i tysiące zgonów. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku na świecie odnotowuje się od 1,3 do 4 mln przypadków cholery i od 21 tys. do 143 tys. zgonów.

Quique Bassat, epidemiolog i badacz z Instytutu ISGlobal w Barcelonie uważa, że wykryty w Hiszpanii przypadek niesie "praktycznie zerowe ryzyko dla całej populacji, ponieważ musiałaby wydarzyć się katastrofa, aby istniejące sieci sanitarne w kraju zostały skażone".

