Niedzielski o szóstej fali COVID-19: Przygotowujemy się na najgorsze

W rozmowie z serwisem Medonet minister zdrowia został zapytany o szóstą falę pandemii COVID-19 w Polsce.

– Obecne prognozy mówią, że w lipcu może wzrosnąć liczba zakażeń, nawet do tysiąca nowych przypadków dziennie. Takie liczby nie stanowią jednak zagrożenia dla wydolności systemu opieki zdrowotnej, a to jest kryterium wprowadzania różnych scenariuszy – tłumaczył Adam Niedzielski.

– Jeżeli chodzi o wrzesień czy październik, prognozy na razie nie pokazują większego przyspieszenia pandemii, jednak oczywiście nie możemy się na nich opierać w 100 proc., co pokazały nam minione fale. Zresztą niezależnie od prognoz przygotowujemy się na najgorsze, co oznacza, że we wrześniu i październiku może nastąpić znaczny wzrost zakażeń – dodał polityk.

Niedzielski: Środowisko antyszczepionkowe obrało mnie za cel

Minister został też zapytany o rolę fake newsów i ruchów antyszczepionkowych w walce z pandemią koronawirusa.

– Na pewno część odpowiedzialności – i to musi wybrzmieć – za nadwyżkowe zgony ponoszą wszyscy ci, którzy namawiali do nieszczepienia się. Niezaprzeczalnie ryzyko ciężkiego przejścia COVID-19 i śmierci u osoby zaszczepionej było zdecydowanie mniejsze – podkreślił w odpowiedzi Niedzielski, przypominając, że z analiz wynika, że ryzyko zgonu osoby niezaszczepionej było 10 razy większe niż osoby, która przyjęła wszystkie dawki szczepienia.

– Poziom zła, jakie w kontekście właśnie stanu zdrowia Polaków i walki z COVID-19 wyrządziły fake newsy, manipulacje, ale i hejt jest po prostu przerażający – tłumaczył dalej minister zdrowia.

– Wyniknęło z niego wiele problemów także w moim życiu i to nie tylko służbowym. Środowisko antyszczepionkowe obrało mnie za cel – otrzymuję cały czas groźby i pogróżki, niektórzy ferują wyroki publiczne – dodał Niedzielski.

Ostatnie dane o zakażeniach COVID-19

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia (informacje o zakażeniach przekazywane są w każdą środę), w okresie od 16 do 22 czerwca odnotowano 1 341 (w tym 153 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.

Osoby zakażone pochodziły z z województw: mazowieckiego (321), śląskiego (176), małopolskiego (132), dolnośląskiego (100), wielkopolskiego (76), łódzkiego (67), pomorskiego (67), lubelskiego (65), kujawsko-pomorskiego (52), podkarpackiego (49), podlaskiego (41), zachodniopomorskiego (40), świętokrzyskiego (35), opolskiego (33), lubuskiego (21), warmińsko-mazurskiego (18). Jak podaje resort zdrowia, 48 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

We wskazanym okresie z powodu COVID19 zmarło 5 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 12 osób.

Od początku epidemii COVID-19 w Polsce odnotowano 6 011 984 zakażeń koronawirusem, zmarło 116 404 chorych.

