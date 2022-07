Niedzielski: Musimy przeorientować sposób monitorowania epidemii

W środę poinformowano o 964 nowych zakażeniach koronawirusem, z czego 133 z nich to ponowne zakażenia. Z powodu COVID-19 zmarły trzy osoby (dwie z nich miały choroby współistniejące).

Zmiana w monitorowaniu epidemii

Minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał, że kierowany przez niego resort dokona zmiany w systemie monitorowania epidemii. Wyznacznikiem podejmowanych decyzji będzie sytuacja w szpitalach, a nie ogólna liczba przypadków.

– Przede wszystkim musimy sobie przeorientować sposób monitorowania epidemii w tej sytuacji, kiedy część społeczeństwa jest zaszczepiona, część społeczeństwa przechorowała – wskazał Niedzielski w Polsacie News.

– Ten ciężar monitorowania zdecydowanie przechodzi z liczby przypadków, tych dziennych liczb infekcji na to, jak wygląda sytuacja w szpitalach, bo to jest w tej chwili główny parametr, który będzie służył podejmowaniu decyzji i tak naprawdę od niego będzie zależało, jakiego rodzaju środki będziemy uruchomiali – dodał.

Niedzielski odniósł się do kwestii ponownego masowego testowania obywateli. Jak stwierdził, "dopóki nie będziemy mieli pewnego progu obłożenia w szpitalach związanego z Covidem, to nie będziemy do tego wracać".

– Na razie myślimy roboczo o około 5 tysiącach hospitalizacji. Dziś hospitalizacji mamy około 400 – wskazał.

Kontrakty na szczepionki

Podczas rozmowy padła kwestia renegocjacji kontraktów na szczepionki przeciw COVID-19. Adam Niedzielski rozmawiał na ten temat z przedstawicielami państw UE już w maju. Już wtedy podkreślano, iż inicjatorem spotkań jest Polska. Minister zdrowia informował, że wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej i geopolitycznej zmienić muszą się także kontrakty na szczepionki przeciwko COVID-19.

Niedzielski przyznał, że w tej kwestii "odnieśliśmy sukces".

– Udało nam się, po pierwsze, znaleźć sprzymierzeńców grupę 10 łącznie krajów, które oceniły tak jak my kontrakty i brak elastyczności w niej zawartej. Ta grupa złożyła odpowiedni wniosek i na ostatnim posiedzeniu ministrów zdrowia Unii Europejskiej prezydencja czeska, bo od 1 lipca mamy prezydencję czeską, zadeklarowała, że w połowie lipca będzie rozpoczynała renegocjacje tych kontraktów – poinformował szef resortu zdrowia.

Czytaj też:

Reforma szpitalnictwa. "Ustawa cały czas jest kamieniem milowym"Czytaj też:

Niedzielski o szóstej fali COVID-19: Przygotowujemy się na najgorszeCzytaj też:

Niedzielski: Potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy w Polsce