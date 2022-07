Lekarze z Ukrainy chcą pracować w Polsce. Niedzielski podał dane

W piątek podczas konferencji prasowej minister zdrowia odniósł się do specjalnej uproszczonej procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę w Polsce przez lekarzy z innych państw. Równolegle funkcjonuje standardowa procedura nostryfikacji dyplomu i wydania pozwoleń przez Okręgową Izbę Lekarską.

– Wprowadziliśmy uproszczoną procedurę, gdzie wydaje te pozwolenia minister zdrowia po spełnieniu warunków, które są dosyć podstawowe, bo one się sprowadzają do składania oświadczeń. My oczywiście weryfikujemy te oświadczenia. I w tej chwili mamy taką sytuację, że wniosków zostało złożonych mniej więcej 2,8 tys. Ro dotyczy wszystkich, ale oczywiście dominująca grupą są lekarze z Ukrainy" – powiedział Niedzielski.

Białoruś na drugim miejscu

Dodał, że na drugim miejscu wśród państw pochodzenia wnioskodawców jest Białoruś, z innych państw składane są pojedyncze wnioski. – W tej chwili mamy wydanych pozytywnych decyzji ok. 1,8 tys., z czego ponad 800 jest dla lekarzy z Ukrainy – podał minister.

Poinformował też, że podjął decyzję, żeby przyśpieszyć te procesy administracyjne i skierować dodatkowy zespół urzędników do rozpatrywania wniosków o zezwolenie na pracę w Polsce.

Uchodźcy z Ukrainy podejmują pracę w Polsce. To głównie kobiety

W poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało, że ponad 270 tys. uchodźców z Ukrainy podjęło pracę na podstawie nowych, uproszczonych przepisów. Zdecydowaną większość z nich (194 tys.) stanowią kobiety. Najwięcej osób w ostatnich miesiącach znalazło zatrudnienie w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim.

Obywatele Ukrainy pracują głównie w przetwórstwie przemysłowym, transporcie, gospodarce magazynowej oraz w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, a także w rolnictwie i budownictwie. Wśród zgłoszeń od pracodawców są również powiadomienia o zatrudnieniu w takich zawodach, jak: lekarz, pielęgniarka, opiekun osoby starszej i pomocniczy personel medyczny.

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę granicę polsko-ukraińską przekroczyło dotychczas blisko 4,53 mln osób, z czego ponad 2,59 mln wróciło na Ukrainę.

