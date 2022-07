Kraska: Musimy być przygotowani, ale nie planujemy lockdownów

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał w poniedziałek na antenie Programu 1 Polskiego Radia, że minionej doby odnotowano 319 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, czyli 40 proc. więcej niż przed tygodniem. Kraska podkreślił, że to dane weekendowe, a więc niższe od tygodniowych.

Z uwagi na rosnącą liczbę przypadków koronawirusa, część państw już straszy swoich obywateli przywróceniem tzw. obostrzeń. Z niedawnego sondażu IBRIS wynika, że na Polaków działa to już tylko w niewielkim stopniu. Polskie władze na obecną chwilę pozostają w tym zakresie bardzo wstrzemięźliwe.

Kraska: Optymistyczny prognostyk

Właśnie w takim tonie wypowiedział się wiceminister Waldemar Kraska.

– To są bardzo niskie poziomy, wydaje nam się, że one trochę wzrosną. Aczkolwiek to jest okres wakacyjny, okres, kiedy głównie przebywamy na świeżym powietrzu, a więc ta infekcja, która najczęściej szerzy się w pomieszczeniach zamkniętych, klimatyzowanych jest na pewno mniejsza. Jednak mimo wakacji, apeluję, żebyśmy mieli w tyle głowy, ze koronawirus został z nami – powiedział wiceminister.

Kraska podkreślił, że proces chorobowy jest zdecydowanie łagodniejszy niż w poprzednich falach. – Procent zajętego miąższu płucnego jest zdecydowanie mniejszy niż w piątej fali (…) – To jest prognostyk optymistyczny, ze te nowe warianty są może bardziej zakaźne, ale nie dają aż takich objawów klinicznych – dodał.

Czarny scenariusz

Polityk wypowiedział się w zakresie dalszych prognoz Ministerstwa Zdrowia.

– Jesień jest bardzo ostrożnie prognozowana, ile może być nowych zakażeń. Przyjęliśmy tę granicę 5 tysięcy hospitalizacji jako taką granicę, kiedy ewentualnie byśmy chcieli wprowadzać jakieś zalecenia. Żaden kraj europejski nie ma w swojej strategii wprowadzania jakichś lockdownów, ostrych reżimów sanitarnych. To jest bardzo czarnym scenariuszem, ale musimy być przygotowani na każdy wariant. Na tę chwilę nie planujemy takich – zapewnił Waldemar Kraska.

