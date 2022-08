Profesor wyklęty

Zostawił on po sobie przesłanie, do którego warto wracać. Mowa o prof. Lucu Montagnierze. To trudny przypadek, bo naukowiec był bezwzględny wobec pewników covidowych, a trudność polega na tym, że mówimy o laureacie Nagrody Nobla za odkrycie wirusa HIV, a więc o człowieku, który coś tam o wirusologii wie. Trudno więc było wrzucić go do jednego wora z płaskoziemcami i foliarzami, bo jednak to pewien autorytet. Oczywiście, gdyby chwalił wszystkie wygibasy covidowe, to nie schodziłby z ekranów.