Kraska: Powinniśmy już traktować COVID-19 jak normalnego wirusa

W poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o nowych danych dotyczących zarażenia koronawirusem w Polsce. Jak wskazał, odnotowano 599 przypadków COVID-19. Tłumacząc te dane, wiceszef resortu zdrowia powiedział, że oznaczają one spadek o 2 proc. w porównaniu ze statystykami z poprzedniego tygodnia.

Wiceminister przekazał także, że ponad 2 500 osób przebywa w szpitalach. Najczęściej są to osoby przyjmowane z innymi schorzeniami, u których robiąc test wykryto koronawirusa. Jak powiedział "nie daje on tak silnych objawów z jakimi mieliśmy do czynienia w poprzednich falach".

Kraska tłumaczył, że najnowsze dane są oznaką fali spadkowej. Podobną sytuację notuje się także w innych krajach Europy Zachodniej, a także u naszych sąsiadów.

– To są małe liczby, ponieważ to są liczby z weekendu, ale jeżeli popatrzymy na statystyki i także otoczenie naszego kraju, czyli kraje Europy Zachodniej, ale także Czechy, Słowację wszędzie widzimy falę spadkową, czyli ta fala letnia koronawirusa jest już zdecydowanie słabsza – powiedział w „Kwadransie politycznym” TVP1.

COVID-19 jak grypa

Kraska stwierdził także, że nadszedł czas, aby traktować koronawirusa jak wirusa zwykłej grypy. Najprawdopodobniej więc będzie on towarzyszył ludziom jeszcze przez długi czas, nie powodując jednak problemów w służbie zdrowia. Mimo to, wiceminister nadal apelował o szczepienie się przeciwko temu patogenowi.

– Taka jest natura ludzka, że my po prostu do pewnych rzeczy przyzwyczajamy się, czasem nawet tragicznych i dramatycznych. Jesteśmy ponad 2 lata już od kiedy pojawił się pierwszy przypadek [koronawirusa - przyp. red.], więc także i ze względów medycznych chyba już powinniśmy traktować epidemię COVID-19 jako tą taką normalną, normalnego wirusa tak jak na przykład wirusa grypy, który się pojawia. Trzeba się zabezpieczać, trzeba się szczepić, bo myślę, że ta szczepionka podobnie jak w przypadku grypy także na COVID-19 pewnie się stanie szczepionką sezonową – powiedział wiceszef resortu zdrowia.

