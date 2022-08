Szef sejmowej komisji zdrowia: Wirus może nas ponownie zaskoczyć

– Na dobrą sprawę cały czas bardzo mało wiemy o tym wirusie. Przewidywania wirusologów na całym świecie w większości się nie sprawdzały. W związku z tym nie zdziwię się, jak ten wirus zaskoczy nas ponownie. Na pewno można się spodziewać, że zachorowania będą łagodniejsze. Oczywiście rzadziej i łagodniej chorują osoby zaszczepione, więc warto się szczepić. Osoby, które będą chciały czuć się bezpiecznie będą musiały przyjmować co jakiś czas dawki przypominające – stwierdził szef sejmowej komisji zdrowia – powiedział Tomasz Latos, pytany przez "Rzeczpospolitą" o covidowe prognozy na jesień.

Powrót restrykcji

Polityk odniósł się także do polityki rządu odnoście COVID-19. Wskazał, że prawdopodobnie rządzący będą chcieli zastosować pewien rodzaj restrykcji. – Zapewne rząd wprowadzi jakieś obostrzenia. Ale obserwując społeczeństwo odnoszę wrażenie, że dyscyplina jest coraz mniejsza. Cały czas słyszę, że ktoś nie chce się testować przy objawach covidowych. Powinniśmy być zdyscyplinowani i jeśli jesteśmy chorzy lub podejrzewamy, że jesteśmy, to izolować się – szef sejmowej komisji zdrowia.

Latos został następnie zapytany o to, czy rząd zabezpieczył wystarczającą liczbę testów na COVID-19. – Testów powinna być wystarczająca liczba. Jednak, żeby ktoś był przetestowany, to najpierw musi tego chcieć. Mam wrażenie, że od pewnego czasu znaczna część społeczeństwa nie idzie na wszelki wypadek się badać, żeby nie wyszedł im dodatni wynik. W poczuciu odpowiedzialności, ludzie chorzy powinni się chociaż izolować i nie chodzić do pracy czy sklepu – ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

