Źle się dzieje w państwie polskim

Mało tego, od 1 września nie otrzymają drugiej dawki już raz zaszczepione dzieci w tym wieku. Powodem tej decyzji jest brak potrzeby szczepienia dzieci, gdyż te, co mówiono od samego początku, na koronawirusa chorują rzadko, a jeśli już, to przechodzą go bardzo lekko. A ponieważ, tak jak u wielu zaszczepionych, szczepionka może wywoływać niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), to w przypadku tak niskiej zachorowalności, po dokonaniu bilansu ryzyka zachorowania oraz ryzyka komplikacji poszczepiennych, zrezygnowano z tego procederu.