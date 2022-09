Apteki chcą rozszerzenia opieki farmaceutycznej

Apteki są gotowe do rozszerzenia usług w ramach tej opieki. Listę propozycji przesłały do Ministerstwa Zdrowi, o czym poinformował w rozmowie z portalem ISBzdrowie.pl dyrektor zarządzający sieci franczyzowej Dr. Max Krzysztof Szponder.

– Dzięki zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty rozpoczął się pilotaż programu opieki farmaceutycznej. Krokiem milowym było rozpoczęcie szczepień w aptekach – szczepimy przeciw COVID-19 i grypie. Zmieniła się funkcja i rola apteki w systemie. Bo apteka jest punktem niewykorzystanym w opiece zdrowotnej. Ale my widzimy jej potencjał i ten potencjał chcemy wykorzystywać – powiedział, wskazując, iż nadal nie jest to opieka farmaceutyczna w pełnym tego słowa rozumieniu.

Problemy polskich aptek

– Problemem jest między innymi to, że apteka nie może poinformować o tym, iż taką opiekę prowadzi, bo jest to traktowane jak reklama – wyjaśnił dyrektor. Kolejnym hamulcem – jego zdaniem – jest konieczność zainwestowania, ponieważ aby prowadzić opiekę farmaceutyczną, trzeba wydzielić osobne pomieszczenie, a także zatrudnić dodatkowy personel. Jak wynika z wyliczeń Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, to wydatek rzędu 50 tys. złotych.

– Mamy gotową całą listę usług, które mogłyby być prowadzone w ramach opieki farmaceutycznej. To np. profilaktyka, przegląd lekowy, badanie znamion, skóry, terapia lekowa, pierwsza pomoc, jeśli chodzi rozpoznanie i potrzeby lekowe. Mamy tę listę gotową, wysłaliśmy ją do Ministerstwa Zdrowia i czekamy – zadeklarował Krzysztof Szponder. Lista ma bazować na ankiecie rozesłanej do 2 tys. aptek w kraju – przekazano w środę, 14 września poprzez ISBnews.

Procesy szczepień

Pierwsze szczepienie przeciw COVID-19 wykonano w aptece w lipcu 2021 roku. Obecnie apteki stanowią 21 proc. punktów szczepień (około 2 tys.), jak podaje Naczelna Izba Aptekarska.

Do 30 września tego roku trwa nabór wniosków od placówek medycznych i aptek, które chcą szczepić przeciwko grypie. W Polsce na koniec 2021 roku działało 11,9 tys. aptek.

