Wirusolog: Będzie mało chętnych na czwartą dawkę szczepionki na COVID-19

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie, odniosła się do prowadzonej właśnie akcji szczepień na COVID-19 czwartą dawką (tzw. dawką przypominającą).

Spóźniona promocja

Według profesor zawiodła przede wszystkim postawa polskiego rządu, który dopiero zapowiedział akcję promocyjną szczepień, chociaż ona już trwa. – Co prawda minister zdrowia zapowiedział, że taka akcja ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu, ale nawet z marketingowego punktu widzenia jest to zbyt późno, bo zwykle towary reklamuje się zanim wejdą na rynek. – zauważyła.

Szuster-Ciesielska podkreśliła, że taka akcja jest potrzebna z wyprzedzeniem, aby można było "przygotować grunt, oswoić ludzi, powiadomić o zapisach, żeby każdy mógł sobie to na spokojnie przemyśleć i zaplanować".

W pełni zaszczepionych jest niecałe 60 proc. Polaków, a 40 proc. – pierwszą dawką przypominającą. Odsetek zgonów z powodu COVID-19 jest na poziomie ok. 0,3 proc.

Ekspert: Biden myli się, co do pandemii

Profesor odniosła się również do słów prezydenta USA Joe Bidena, który powiedział, że pandemia się już skończyła. – Dopóki będą kolejne fale zachorowań i zgony z powodu COVID-19, to moim zdaniem nie ma mowy o zakończeniu światowej pandemii. Uważam, że słowa prezydenta Bidena, a raczej jego życzeniowe myślenie, były bardzo szkodliwe, tym bardziej, że w samych Stanach Zjednoczonych jest ok. 500 zgonów dziennie z powodu COVID-19 – stwierdziła wirusolog.

Szuster-Ciesielska podkreśliła, że tylko Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) może ogłosić zniesienie pandemii.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu WHO poinformowała, że koniec pandemii jest "w zasięgu wzroku”, po ujawnieniu, że cotygodniowe zgony były na najniższym poziomie od marca 2020 r.

