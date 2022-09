Niespójne deklaracje Polaków w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Tymczasem prawdziwy odsetek mieszkańców Polski ze szczepieniem podstawowym (jedna lub dwie dawki w zależności od preparatu) wynosi niespełna 60 proc. Przy czym Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zapytało w swoim sondażu o szczepienia osoby dorosłe, zaś w puli w pełni zaszczepionych preparatem podstawowym znajdują się też dzieci i młodzież – podała w sobotę PAP MediaRoom.

Wyniki badania

Nieco więcej niż jedna trzecia ankietowanych zadeklarowała, że poza przyjęciem podstawowego szczepienia, dodatkowo zabezpieczyła się przeciw infekcji koronawirusa (SARS-CoV-2), przyjmując dawkę przypominającą szczepionki (tj. trzecią). W rzeczywistości tzw. boostera przyjęło w Polsce mniej niż jedna trzecia uprawnionych (włączając dzieci i młodzież). Warto przypomnieć, że obecnie wszyscy powyżej 12. roku życia mogą zgłaszać się na szczepienie czwartą dawką. 35 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie nie" na pytanie o "doszczepienie się", a 21 proc. – "raczej nie". "Zdecydowanie za" przyjęciem dodatkowej dawki opowiedziało się w badaniu 17 proc. ankietowanych.

Sondaż CBOS "Polacy wobec epidemii koronawirusa pod koniec wakacji" opublikowano we wrześniu 2022 roku. Badanie zrealizowane zostało w dniach od 14 do 25 sierpnia tego roku na próbie liczącej 1 043 osoby.

Obawa mieszkańców Polski

W kontekście obaw zarówno Komisji Europejskiej, WHO, jak i polskiego Ministerstwa Zdrowia nastawienie badanych do kwestii pandemii i ochrony przed koronawirusem (SARS-CoV-2) nie budzi optymizmu nie tylko w kwestii niechęci do dodatkowych szczepień. Większość ankietowanych zadeklarowała, że nie obawia się zakażenia wirusem (57 proc.). Deklarowane obawy zależały przede wszystkim od wieku.

Niespełna połowa respondentów (48 proc.) pozytywnie zaopiniowała covidową politykę rządu, ale niewiele mniejszy odsetek ankietowanych (46 proc.) wystawił jej negatywną notę.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Tymczasem zdaniem Komisji Europejskiej, należy upowszechnić szczepienia przeciwko COVID 19 m.in. nowymi i dostosowanymi szczepionkami oraz zapewnić wszystkim obywatelom skuteczną ochronę.

Niemniej, państwa członkowskie zniosły większość obostrzeń, a ludność zmęczona pandemią może zmieniać zachowania. Koronawirus (SARS-CoV-2) – według ekspertów – ma mutować i nie da się wykluczyć, że w taki sposób będzie przełamywać uzyskaną odporność.

