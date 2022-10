Ministerstwo Zdrowia: Nie wchodzi w życie żaden rejestr ciąż

Na początku czerwca tego roku minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie, na mocy którego w Systemie Informacji Medycznej znajdą się informacje między innymi na temat ciąży.

– W gruncie rzeczy my mówimy o traktowaniu ciąży jako zdarzenia medycznego, tak jak każde inne – jak choroba, jak zgłoszenie się po jakieś leki. To są sytuacje, które są zapisywane jako historia naszych doświadczeń, jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej. Tyle że do tej pory były zapisywane w przychodni na karcie, a my robimy pewien proces digitalizacji. Tak naprawdę robimy to zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, która określiła pewien standard wymiany danych między państwami – mówił wówczas szef resortu zdrowia.

"Nigdy nie było, nie ma i nie będzie"

Od kilku miesięcy przedstawiciele opozycji dokonują alarmistycznych wypowiedzi, a nawet dezinformacji, informując błędnie opinię publiczną, iż "wchodzi rejestr ciąż". W podobne tony uderzają niektóre polskie media, takie jak portal Wyborcza.pl, którego dziennikarze napisali w artykule: "Obowiązkowy rejestr ciąż wchodzi w życie. Lekarz wpisze dane, nawet gdy pacjentka odmówi". "Od 1 października lekarze mają obowiązek wpisania informacji o ciąży pacjentki do rejestru zdarzeń medycznych. Na razie nie ma w przepisach sankcji dla osób, które tego nie zrobią" – czytamy w tekście.

Do tego typu głosów odniosło się Ministerstwo Zdrowia. "Prosimy wszystkie media o odpowiedzialność za słowo. Dziś nie wchodzi w życie żaden rejestr ciąż. Takowego nigdy nie było, nie ma i nie będzie. W związku z wymogami na szczeblu Komisji Europejskiej, dla dobra pacjentów i pacjentek rozbudowujemy jedynie elektroniczną Kartę Pacjenta" – przekazano za pośrednictwem Twittera.

