Testy w zakresie zatrzymania transmisji wirusa przed wprowadzeniem na rynek? Przedstawicielka Pfizera: Nie było

W poniedziałek 10 października holenderski eurodeputowany Rob Roos zapytał przedstawicielkę firmy Pfizer – Janine Small, czy ochrona szczepionki przed przenoszeniem wirusa była kiedykolwiek testowana przed wypuszczeniem jej na rynek. Pytanie padło w ramach prac specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego ds. COVID-19.

Przed komisją nie stawił się szef koncernu Pfizer Albert Bourla. Miał m.in. odpowiedzieć na pytania dotyczące zawarcia umów na szczepionki z Komisją Europejską. Ostatecznie jednak na posiedzenie została wysłana właśnie Janine Small.

Europoseł pyta o szczepionki

Polityk opublikował na Twitterze fragment wypowiedzi Small wraz ze swoim komentarzem. – Dziś okazuje się, że to kompletny nonsens. Podczas przesłuchania covidowego w Parlamencie Europejskim jeden z dyrektorów Pfizera przyznał mi właśnie: w momencie wprowadzania szczepionki na rynek nigdy nie testowano jej pod kątem zatrzymania przenoszenia wirusa – poinformował europoseł.

– Usuwa to całą podstawę prawną "paszportu covidowego". "Paszport covidowy", który doprowadził do masowej dyskryminacji instytucjonalnej, ponieważ ludzie stracili dostęp do podstawowych części społeczeństwa – mówił dalej. – Uważam to za szokujące – wręcz karygodne – dodał.

Testowana pod kątem zatrzymania transmisji? Przedstawicielka Pfizera: Nie

W udostępnionym fragmencie nagrania Roos kieruje do przedstawicielki Pfizera pytanie i prosi o jasną odpowiedź. – Do pani, pani Small, mam następujące krótkie pytanie, na które chciałbym otrzymać jasną odpowiedź. Czy szczepionka Covid firmy Pfizer, zanim weszła na rynek, była testowana pod kątem zatrzymania przenoszenia wirusa? – zapytał.

– Jeśli nie, proszę to wyraźnie powiedzieć. Jeśli tak, to czy jest Pani skłonna udostępnić te dane tej komisji? I naprawdę chcę uzyskać prostą odpowiedź. Czekam na nią z niecierpliwością – podkreślił raz jeszcze.

Odpowiadając na tak sformułowane pytanie Small odpowiedziała, "nie". – Musieliśmy naprawdę poruszać się z prędkością nauki, aby naprawdę zrozumieć, co dzieje się na rynku – powiedziała.

Mit "robisz to dla innych"

– To jest skandaliczne. Miliony ludzi na całym świecie czuły się zmuszone do szczepień z powodu mitu, że "robisz to dla innych". Teraz okazało się, że jest to tanie kłamstwo. To powinno być ujawnione – skomentował w swoim nagraniu Roos i poprosił do rozpowszechnianie nagrania.

