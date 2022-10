Kraska ubolewa: Zapomnieliśmy o COVIDZIE

Wiceminister zdrowia wystąpił we wtorek na antenie Radia Plus. Jeden z wątków rozmowy dotyczył kwestii COVID. Polityk został zapytany m.in. o zasadność utrzymywania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Wiceminister ubolewa

– To jest troszeczkę bufor, który utrzymujemy na wypadek, gdyby pojawiła się nowa mutacja, tego nie możemy wykluczyć. Pewne regulacje, które są w tej chwili, one ciągle obowiązują. Ubolewam, że my już troszeczkę zapomnieliśmy o COVIDZIE. Może dlatego, że przez ostatnie dwa lata jestem bardzo aktywy, jeśli chodzi o zwalczanie COVID-19 – powiedział.

Jego zdaniem "codziennie ileś osób w Polsce umiera z powodu powikłań po zakażeniu COVID 19". – Myślę, że to są zupełnie niepotrzebne zgony, które moglibyśmy uniknąć i to przez szczepienia czy też przestrzeganie niektórych zasad, o których już chyba nie pamiętamy – mycie rąk, dezynfekcja, maseczka w komunikacji miejskiej – ocenił polityk.

Kraska: Przekazaliśmy szczepionki nieodpłatnie

Pytany o 25 milionów dawek szczepionek na COVID, które zalegają w magazynach, Kraska odparł, że trwają negocjacje, żeby nie były przysyłane w takich ilościach oraz, że Polska w ramach pomocy potrzebującym przekazała znaczne ilości preparatów nieodpłatnie do innych państw, głównie afrykańskich.

Testowana pod kątem zatrzymania transmisji? Przedstawicielka Pfizera: Nie

Tymczasem kwestie związane z epidemią koronawirusa stały się przedmiotem prac specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego ds. COVID-19

W poniedziałek 10 października holenderski eurodeputowany Rob Roos zapytał przedstawicielkę firmy Pfizer – Janine Small, czy szczepionka na COVID była testowana pod kątem powstrzymywania transmisji wirusa przed wypuszczeniem jej na rynek. Pytanie padło w ramach prac specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego ds. COVID-19. Przedstawicielka Pfizera odparła, że "nie".

Rob Roos: Mit "robisz to dla innych"

Publikując fragment nagrania z przesłuchania przedstawicielki Pfizera przed komisją, europoseł Roos zamieścił swój komentarz.

– Usuwa to całą podstawę prawną "paszportu covidowego". "Paszport covidowy", który doprowadził do masowej dyskryminacji instytucjonalnej, ponieważ ludzie stracili dostęp do podstawowych części społeczeństwa – mówił dalej. – Uważam to za szokujące – wręcz karygodne – dodał.

– To jest skandaliczne. Miliony ludzi na całym świecie czuły się zmuszone do szczepień z powodu mitu, że "robisz to dla innych". Teraz okazało się, że jest to tanie kłamstwo. To powinno być ujawnione – skomentował Roos i poprosił do rozpowszechnianie nagrania.

twitter

Tymczasem Prokuratura Europejska potwierdziła, że wszczęła dochodzenie ws. zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 przez Unię Europejską.

Czytaj też:

Prokuratura Europejska prowadzi dochodzenie ws. zakupu szczepionek przez UECzytaj też:

Nowa informacja o badaniach szczepionek. Poseł Konfederacji: Kto jest teraz szurem?