Meloni znosi obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników służby zdrowia

Nowa premier Włoch ogłosiła, że we wtorek przestanie obowiązywać we Włoszech nakaz szczepień przeciw COVID-19, nałożony na pracowników służby zdrowia. Giorgia Meloni powiedziała podczas konferencji prasowej, że dzięki zniesieniu obowiązku, do pracy będzie mogło powrócić 4 tys. medyków, którzy zostali odsunięci od wykonywania obowiązków z powodu nieprzyjęcia preparatu.

Meloni zaznacza, że będzie to pomocne w obliczu problemów wynikających z braku personelu medycznego. Pierwotnie wymóg szczepień ten miał obowiązywać do końca grudnia.



Jednocześnie we Włoszech utrzymany zostanie obowiązek zasłaniania nosa i ust na terenie placówek medycznych.



Giorgia Meloni krytykuje poprzedników

Liderka Braci Włochów krytycznie oceniła decyzje poprzednich władz kraju w kontekście pandemii COVID-19. Stwierdziła, że nie opierały się na "żadnych dowodach naukowych". Według Meloni w rezultacie we Włoszech "doszło do zamieszania, jakiego nie widziano w żadnym innym miejscu na świecie".

– Do tematu zdrowia nie można podchodzić w sposób ideologiczny – oznajmiła szefowa włoskiego rządu.

Szczepienia w Polsce

Zgodnie z danymi MZ, od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 57 mln 389 tys. 362 szczepionki.

Resort podał, że w pełni zaszczepionych jest 22 mln 578 tys. 756 osób. Podano też 14 mln 648 tys. 694 dawki przypominające. Dzienna liczba szczepień wyniosła 471.

Liczba dawek dostarczonych do Polski to 107 mln 707 tys. 90. W magazynach znajduje się 25 mln 310 tys. 585 szczepionek.

Od 16 września 2022 r. drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-19 mogą zaszczepić się wszystkie osoby powyżej 12 lat. Od 3 października 2022 r. możliwe są szczepienia przypominające w grupie dzieci 5-11 lat.