Minister zdrowia: Stan zdrowia naszych dzieci się pogarsza

Badanie zostało zrealizowane przez warszawski Instytut Matki i Dziecka. Sprawdzono dwa tysiące ośmiolatków ze 109 szkół z różnych regionów Polski. Badanie objęło m.in. ciśnienie krwi, a także wagę oraz wzrost, celem ustalenia, jak czują się najmłodsi po okresie epidemii COVID-19.

Problem otyłości i nadwagi

– Stan zdrowia naszych dzieci się pogarsza, zarówno jeśli chodzi o otyłość, jak i nadwagę – powiedział Niedzielski.

– Otyłość i nadwaga to czynniki ryzyka, jeśli chodzi o kwestie kardiologiczne, czyli ciśnienia krwi, jak i innych powikłań, związanych z cukrzycą czy innymi przypadłościami – wyliczał Niedzielski.

Z koeli prof. Anna Fijałkowska z Instytutu Matki i Dziecka stwierdziła, że blisko pięcioprocentowy wzrost występowania nadwagi u ośmiolatków. Jedna piąta chłopców jest dotknięta otyłością, co oznacza, że z 350 tysięcy dzieci kilkadziesiąt tysięcy jest otyłych.

Prof. Fijałkowska wyraziła też zaniepokojenie z powodu nieprawidłowego wskaźnika obwodu talii u 25 procent ośmioletnich chłopców. Ten problem występuje również u co piątej dziewczynki. - Towarzyszy temu wysoki odsetek ośmiolatków z nieprawidłowo wysokim ciśnieniem. Dzieci nie mają jeszcze nadciśnienia, ale powinny być obserwowane w tym kierunku – powiedziała.

Mniej aktywności podczas lockdownów

Niepokojące są również wyniki ankiet przeprowadzonych wśród przedstawicieli placówek edukacyjnych. Wynika z nich, że 17 procent dzieci częściej jadło słone przekąski w trakcie "pandemii". O prawie jedną czwartą wzrosło też spożycie przez młodych słodyczy.

– Te dzieci miały wówczas wyraźnie ograniczoną aktywność fizyczną i to przełożyło się na ich zachowania także teraz, gdy chodzą aktywnie do szkoły – tłumaczyła prof. Fijałowska.

Z badania wynika, że 44 procent ośmiolatków częściej spędza czas przed komputerem lub telewizorem niż przed ogłoszeniem "pandemii". – Chodzi o czas niezwiązany z edukacją w dni szkolne. W weekendy prawie 38 procent dzieci też tego czasu spędza więcej – mówił profesor.

Połowa rodziców stwierdziła ponadto, że stan emocjonalny ich pociech nie jest za dobry.

Niedzielski zapowiada nowy projekt

Minister zdrowia zapowiedział "specjalną strategię na rzecz zdrowia najmłodszych". Założenia mają być przedstawione w lutym, a pracować będzie nad nimi kilka resortów.

– Otwieramy również nowy cykl badań, który będzie prowadzony w ramach logiki badania kohortowego. Będziemy badali pierwotnie stan zdrowia siedmiolatków czy w ogóle dzieci w pierwszej klasie podstawówki, a potem regularnie - co dwa lata - wraz z tym, jak będą przechodzili do następnych klas będziemy patrzyli, co się dzieje ze stanem zdrowia tej samej grupy – zapowiedział Niedzielski.

