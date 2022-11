Premier w Czeladzi. "Od szpitala zadłużonego, do poziomu europejskiego"

– Miałem możliwość zobaczyć, na czym polegała ewolucja sytuacji – od szpitala zadłużonego, niemodernizowanego doszliśmy do miejsca, w którym wyremontowano kilka oddziałów oraz prowadzone są nowe inwestycje – powiedział szef rządu podczas wizyty w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. Premier podkreślił, że zmiany, jakie zaszły w placówce, są wzorem dla innych szpitali.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd chce, aby takie inwestycje były wizytówkami Polski jako kraju nowoczesnego, dbającego o zdrowie swoich obywateli. – Takiego szpitala nie powstydziłoby się żadne miasto w Polsce. Osiągamy poziom europejski – wskazał polityk.

twitter

Pomoc dla rannych z Ukrainy

W czeladzkim szpitalu leczeni są żołnierze oraz ofiary ataków bombowych z Ukrainy. – Dziękuję personelowi polskiemu, kanadyjskiemu i ukraińskiemu, którzy pracują ramię w ramię – przekazał premier. Szpital w Czeladzi to partner misji medycznej Canada Ukraine Surgical Aid Program, w ramach którego leczone są wojskowe i cywilne ofiary rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

– Będziemy modernizować kolejne szpitale. Wierzę w to, że poprawa systemu służby zdrowia jest możliwa, żeby Polacy mogli leczyć się w jak najlepszych warunkach – zapewnił Morawiecki. – Wiedzieliśmy, że aby uzdrowić system ochrony zdrowia, trzeba było naprawić system finansów publicznych. Dziś nakłady na służbę zdrowia wzrosły dwukrotnie – od 2015 do 2023. To pokazuje skalę naszego wysiłku i jak wiele zaangażowaliśmy – wskazał szef polskiego rządu podczas konferencji prasowej.

Czytaj też:

Szef NATO ostro o Putinie. "Nie możemy na to pozwolić"