Kolejny piłkarz Bayernu Monachium z zapaleniem mięśnia sercowego

Mazraoui był jednym z kluczowych zawodników Maroka, które okazało się "czarnym koniem" piłkarskich mistrzostwa świata w Katarze. Lwy Atlasu zajęły na turnieju czwarte miejsce.

Kolejny piłkarz Bayernu z zapaleniem mięśnia sercowego

Po powrocie do Monachium i przed startem przygotowań Bayernu do rundy wiosennej Mazraoui przeszedł szczegółowe badania medyczne. Okazało się, że wystąpiły problemy z sercem.

Lekarz Bawarczyków Roland Schmidt stwierdził u piłkarza zapalenie mięśnia sercowego. „Mazraoui zostanie poddany leczeniu. Oznacza to, że nie będzie on na razie do dyspozycji swojego trenera Juliana Nagelsmanna” – przekazano w komunikacie na oficjalnej stronie fcb.de.

Według niemieckich mediów zapalenie osierdzia oznacza przerwę w treningach Mazraouiego od sześciu do ośmiu tygodni.

Lekarz: To od koronawirusa

Lekarz Bayernu twierdzi, że za zapalenie mięśnia sercowego u 25-latka odpowiada infekcja koronawirusem. Dlatego nie wystąpił w ćwierćfinale mistrzostw świata z Portugalią (w półfinale z Francją już zagrał). Maroko przekazało wówczas, że zawodnika zabrakło z powodu problemów z mięśniem lędźwiowym.

Późniejsze testy przeprowadzone przez klubowego lekarza Rolanda Schmidta wykazały, że w osierdziu - cienkiej błonie, która otacza mięsień sercowy - Mazraouiego pojawił się stan zapalny.

"Badanie kontrolne w Monachium po mistrzostwach świata ujawniło łagodne zapalenie osierdzia, które trzeba wyleczyć" – poinformowano na kanałach społecznościowych klubu z Bawarii.

Niemiecka gazeta "Bild" napisała, że Mazraoui ma całkowity zakaz gry od sześciu do ośmiu tygodni.

W styczniu 2022 roku zapalenie mięśnia sercowego zdiagnozowano u innego zawodnika Bayernu – Alphonso Daviesa. Kanadyjczyk wrócił do gry na początku kwietnia, a w listopadzie reprezentował Kanadę na katarskim mundialu.