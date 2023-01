Ludzie, zwierzęta, środowisko. Co zakłada rewolucyjna koncepcja "Jednego zdrowia"?

"Niegdyś prestiżowe brytyjskie czasopismo medyczne Lancet wzywa do »rewolucyjnego przesunięcia perspektywy« od opieki zdrowotnej skoncentrowanej na człowieku na rzecz »ekologicznej sprawiedliwości«, przypisującej równą wartość wszelkiemu życiu" – pisze portal breitbart.com.

Koncepcja "Jedno zdrowie" oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

"Jedno zdrowie" ludzi, zwierząt i środowiska

Lancet proponuje we wspomnianym zakresie "zintegrowane, jednoczące podejście, które ma na celu zrównoważenie i optymalizację zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów". Zauważa, że "zdrowie ludzi, zwierząt domowych i dzikich, roślin i szerszego środowiska (w tym ekosystemów) są ściśle powiązane i współzależne".

Lancet przypomina, że tradycyjne podejście do opieki zdrowotnej przyjmuje "czysto antropocentryczny pogląd - że człowiek jest centrum uwagi i troski medycznej". Tymczasem koncepcja "Jednego zdrowia" "umieszcza nas w połączonej i współzależnej relacji z nie-ludzkimi zwierzętami i środowiskiem".

"Ekologiczna sprawiedliwość"

Rewolucyjna zmiana perspektywy ma się opierać na bardziej progresywnym aksjomacie według którego "całe życie jest równe i stanowi przedmiot równej troski". Czasopismo wskazuje, że oznacza to w praktyce "zajęcie się pilnymi kwestiami zdrowotnymi na styku człowiek-zwierzę-środowisko".

Taka zmiana "wymaga całkowitej zmiany naszych relacji ze zwierzętami" – wskazuje Lancet i zaleca w związku z tym przejście "z diety opartej na zwierzętach do roślinnego, który nie tylko korzyści dla zdrowia ludzi, ale także zdrowie i dobrostan zwierząt."

Idea "Jednego zdrowia" wymaga, abyśmy przyjęli fundamentalnie inne podejście do świata przyrody – "takie, w którym jesteśmy tak samo zaniepokojeni dobrostanem zwierząt i środowiska, jak ludzi", ocenia Lancet. "One Health jest wezwaniem do ekologicznej, a nie tylko zdrowotnej, sprawiedliwości", podsumowuje.

