Zachorowania na grypę. Minister zdrowia podał najnowsze dane

W piątkowy wieczór w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info szef Ministerstwa Zdrowia zauważył, że obecny sezon zachorowań na grypę "jest absolutnie rekordowy".

– W Polsce sytuacja jest już zdecydowanie lepsza niż była chociażby na przełomie roku 2022 i 2023. W tej chwili notujemy poniżej 30 tys. przypadków zachorowań na grypę dziennie i to są takie liczby, które nam przypominają to, co działo się podczas fal pandemicznych w czasie COVID-19. Z drugiej strony – widzimy jednak, że na tą malejącą tendencję, niestety, nakłada się rosnąca tendencja, jeżeli chodzi o zachorowania covidowe – powiedział Adam Niedzielski.

– Teraz ta liczba nie robi jeszcze takiego wrażenia, ponieważ przyzwyczailiśmy się do większych liczb (...), ale wynik w stosunku do poprzedniego tygodnia to rzeczywiście o 20 proc. przypadków zachorowań więcej – dodał minister zdrowia.

Sytuacja z COVID-19 i hospitalizacje

Adam Niedzielski poinformował także, jak wygląda sytuacja z osobami hospitalizowanymi w związku z COVID-19. Obecnie jest to około 2,5 tys. osób w szpitalach. – To jest liczba mniejsza, niż była w ciągu letniej fali. Wtedy też mieliśmy zwiększoną liczbę zachorowań, ale w naszej ocenie tutaj absolutnie nie dojdziemy do poziomu, który sobie wyznaczyliśmy, jako próg alertowy, czyli około 5 tys. hospitalizacji. Nie ma szans, by go osiągnąć – ocenił polityk.

Szef resortu zdrowia przekazał również, że jeżeli chodzi o grypę, to ministerstwo monitoruje hospitalizacje przede wszystkim na poziomie szpitali pediatrycznych. – W tej chwili w skali kraju mamy trochę ponad 300 hospitalizacji dzieci. To nie jest duża liczba. Wydaje się, że z punktu widzenia wydolności systemu opieki zdrowotnej wszystko jest pod kontrolą – mówił.

