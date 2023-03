Dramatyczne szacunki. Co trzeci Polak zachoruje na chorobę układu nerwowego

Podczas konferencji prasowej dotyczącej występowania chorób neurologicznych w Polsce podano, że rocznie występuje 70 tys. pierwszorazowych udarów mózgu. 90 tys. osób choruje na chorobę Parkinsona, rocznie rozpoznawanych jest 8 tys. przypadków.

300 tys. osób choruje na padaczkę, rocznie rozpoznawanych jest 30 tys. nowych przypadków. 500 tys. ma chorobę Alzheimera, a 15 proc. społeczeństwa choruje na migrenę. 50 tys. osób jest chorych na SM – co roku wykrywane jest 2 tys. nowych zachorowań, głównie wśród ludzi młodych.

"Ogromna rewolucja, wielkie zmiany"

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak podkreślił, że – mimo wielu zachorowań – "na naszych oczach dokonuje się ogromna rewolucja, wielkie zmiany".

– Szczycimy się faktem, że neurologia teraz, po latach zastoju, jest wiodącą dziedziną medycyny, gdzie tak wiele w ostatnich dziesięcioleciach się dokonało. Byliśmy w stanie de facto rozkodować funkcje mózgu. Prawdą jest, że w każdej dziedzinie fizjologii i genetyki dokonują się ogromne przemiany i jesteśmy w stanie leczyć błędy natury – podawać leki, które naprawiają mutacje i uzupełniają defekty genów. Neurologia jest jedną z najważniejszych ostatnio dziedzin, gdzie mamy ogromny przyrost nowych leków. One są w trakcie badań albo już weszły do naszej praktyki. To nasza duma – mówił prof. Rejdak.

– Neurologia polska jest w gronie liderów, jeśli chodzi o dostępność do bardzo nowych terapii. Możemy wymienić interwencyjne leczenie udaru mózgu, pilotaż, który wspaniale zadziałał w naszych warunkach, czy leczenie stwardnienia rozsianego – dodał specjalista.

W 2023 roku Polskie Towarzystwo Neurologiczne obchodzi 90. rocznicę powstania. Kulminacją obchodów będzie konferencja jubileuszowa w dniach 15-16 września w Warszawie.

