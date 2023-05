"Badamy nie tylko mamy!". Agata Duda zachęca kobiety do udziału w akcji Amazonek

Federacja Stowarzyszeń Amazonki zorganizowała akcję "Badamy nie tylko mamy!". Bezpłatne badania piersi promuje Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Akcja w 97 miastach

W piątek 26 maja w 97 miastach w Polsce kobiety będą mogły nauczyć się, kiedy i jak poprawnie wykonać samobadanie. To także okazja do skorzystania z innych badań medycznych, jak również do poszerzenia wiedzy na temat profilaktyki raka piersi.

W każdym mieście lokalne stowarzyszenia Amazonek przygotowały inny program. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych miejscowości i klubów kobiet.

Do udziału w wydarzeniach zaprosiła Pierwsza Dama, która jest ambasadorką kobiet z rakiem piersi w Polsce. – Akcja pod nazwą "Badamy nie tylko mamy!" jasno dowodzi, że aktywność i energia Amazonek są niespożyte. Za każdym razem jestem pod wrażeniem entuzjazmu, z jakim Amazonki podchodzą do wykonywania stawianych sobie zadań. Z tym większym przekonaniem postanowiłam wesprzeć ogólnopolską inicjatywę, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy społecznej na temat przeciwdziałania chorobom nowotworowym piersi – mówiła Kornhauser-Duda.

Najważniejsza jest wczesna diagnoza

W piątek od godziny 12 będzie można zbadać się w Zespole Szkół im. Emilii Plater w Piasecznie. Amazonki czekają na panie w sali gimnastycznej. W Opolu natomiast kobiety mogą spotkać się z weterankami walki z rakiem w centrum handlowym Solaris. Uczestniczki będą mogły skorzystać z szeregu konsultacji, nie tylko medycznych, ale również kosmetycznych.

– Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w akcji "Badamy nie tylko mamy!" we wszystkich tych miastach, gdzie będzie ona prowadzona. Mają panie możliwość, by przy okazji dnia matki skorzystać z fachowej wiedzy, jak samodzielnie przeprowadzić badanie piersi, ale też nakłonić swoje mamy, babcie, córki i znajome do poddania się badaniom profilaktycznym. Wszyscy wiemy, że wczesne wykrycie nowotworu daje duże szanse na wyzdrowienie i powrót do normalnego życia – mówiła prezydentowa.

