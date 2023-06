ZUS reaguje na plagę L4. Ile "lewych zwolnień" wykazały kontrole?

W polskim porządku prawnym kontrole zwolnień chorobowych leżą w kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnim czasie wprowadzono w tym zakresie nowoczesną technologię wspomagającą te kontrole. System, działając dzięki specjalnemu algorytmowi, może wskazać zwolnienia, które budzą wątpliwości. Informację przekazała telewizja Polsat News.

ZUS wstrzymuje wypłatę części zasiłków chorobowych

ZUS postanowił porządnie przyjrzeć się częstym, krótkotrwałym zwolnieniom wystawianym przez lekarzy różnych specjalizacji.

Grzegorz Dyjak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powiedział, że zdecydowana większość pacjentów prawidłowo wykorzystuje zwolnienia lekarskie, a nieprawidłowości stanowią niewielki odsetek.

Jak wyglądają liczby? Otóż w pierwszym kwartale 2023 roku przeprowadzono 117 tysięcy kontroli, w wyniku których wydano mniej niż 8 tysięcy decyzji o wstrzymaniu wypłat. Zatrzymano wypłatę 7 milionów złotych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kara dla pacjenta polega na zobowiązaniu go do zwrotu otrzymanych świadczeń. ZUS ma również możliwość wstrzymania możliwości wystawiania zwolnień lekarskich dla takiego lekarza.

Jak podał Polsat, rekordzista wśród lekarzy wystawił aż 200 zwolnień w jeden dzień. Istnieją także przypadki, gdy lekarze w systemie potrafią wystawić trzy do czterech zwolnień lekarskich. Takie przypadki są obecnie badane przez system kontroli.

7 proc. L4 wystawionych bezpodstawnie

Według statystyk, najczęstszymi przyczynami zwolnień chorobowych są infekcje i urazy. Często występują także zwolnienia z powodu choroby dziecka.

Kamil Sobolewski z Pracodawców RP podkreślił, że spośród zwolnień lekarskich przeanalizowanych przez ZUS, 7% z nich to zwolnienia wystawione bezpodstawnie, bez merytorycznego uzasadnienia, czyli tzw. "lewe zwolnienia".

ZUS wypłaca świadczenia za zwolnienia, które trwają dłużej niż 33 dni dla osób do 50 roku życia, lub dłużej niż 15 dni dla osób powyżej 50 roku życia. Oznacza to, że osoby, które próbują oszukiwać poprzez zwolnienia o czasie do dwóch tygodni lub do czterech tygodni, mogą czuć się praktycznie niekontrolowane, podsumował Sobolewski.

