Śmierć ciężarnej w Nowym Targu. Niedzielski wskazał "największe kłamstwo" wokół sprawy

W środę na ulicach wielu polskich miast miały miejsce protesty związane z tragiczną śmiercią 33-letniej ciężarnej kobiety w Nowym Targu. Demonstracje odbyły się pod hasłem "Ani jednej więcej" i były wyrazem sprzeciwu wobec obowiązującego w Polsce prawa aborcyjnego.

Uczestnicy manifestacji, w tym politycy Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy, twierdzą, że śmierć pacjentki z Nowego Targu jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który stwierdził, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Obwiniają również tzw. klauzulę sumienia, która umożliwia lekarzom i pielęgniarkom odmowe wykonania aborcji, jeśli godziłoby to w ich przekonania i wiarę.

"Największe kłamstwo"

Do sprawy ponownie odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski. Polityk wskazał na manipulacje polityków opozycji dotyczące klauzuli sumienia. Szef resortu zdrowia podkreślił, że nie obowiązuje ona w przypadku zagrożenia życia.

– Jednym z największych kłamstw, które pojawia się wokół tej historii [śmierci ciężarnej w szpitalu w Nowym targu - przyp. red.], gdzie wczoraj w Sejmie mieliśmy pewien popis, to kwestia klauzuli sumienia. Chcę wyraźnie powiedzieć, że klauzula sumienia nie obowiązuje w sytuacji zagrożenia życia. Więc happening posłanek Lewicy polegający na darciu kartki z klauzulą sumienia, to jest zupełnie obok tej sytuacji, a co więcej, można to odbierać jako nawoływanie do wyjścia z UE – powiedział Niedzielski.

Błędy medyczne

Minister podkreślił, że w sprawie zmarłej kobiety doszło do błędów medycznych, których można było uniknąć. Takie stanowisko zaprezentowali również Rzecznik Praw Pacjenta i konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

– Próby manipulacji i kłamstw, które pojawiają się przy tej politycznej narracji uznaję za skandaliczne. Ilość nieprawdy, która się pojawiła przy wyjaśnianiu tych sytuacji, oczywiście z ust nie ekspertów, jest porażająca. Zaczynając od kwestii tego, że buduje się narrację, że jest zakaz przerywania ciąży – stwierdził minister zdrowia.

