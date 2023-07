NFZ zapłaci aptekom za nocne i świąteczne dyżury

Zgodnie z nowelizacją, finansowanie dyżurów aptek ogólnodostępnych ma mieć postać wynagrodzenia ryczałtowego. Podstawą ustalenia stawki będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. Wyniesie ona 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na jedną godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru.

Serwis Prawo.pl przypomniał, że obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 złotych brutto, co daje stawkę w wysokości 126 złotych za godzinę dyżuru. Rząd proponuje, aby płaca minimalna od 1 stycznia wynosiła 4242 złotych brutto, co oznaczałoby 148,47 złotych za godzinę dyżuru apteki.

Nowe przepisy dot. aptek

– Czekaliśmy na finansowanie nocnych i świątecznych dyżurów aptek ponad 20 lat, a nowelizacja w proponowanym kształcie to rozsądny, wypracowany kompromis – wyjaśnił Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA).

W myśl nowych przepisów, dyżury pełnione na podstawie uchwały zarządu powiatu będą finansowane ze środków NFZ w zakresie czterech kolejnych godzin zegarowych w przedziale czasowym między 10:00 a 18:00 (w dniu wolnym od pracy), bądź dwóch godzin między 19:00 a 23:00 (dyżur w porze nocnej).

– W ustawie doprecyzowano, że jeśli powiat będzie chciał, aby apteka pełniła dyżur dłużej, to będzie obowiązywała go ta sama stawka minimalna, co Narodowy Fundusz Zdrowia. Korzystnym rozwiązaniem jest także to, że zgodnie z ustawą będzie ona waloryzowana wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia – mówił Marek Tomków w rozmowie z serwisem Prawo.pl.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną będzie zawierał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunek jest jeden: placówka musi działać w mieście liczącym nie więcej niż 40 tys. mieszkańców i będącym jednocześnie siedzibą władz powiatu.

Czytaj też:

Przymierzalnia w aptece? Nowe rozporządzenie ministra zdrowiaCzytaj też:

Apteka dla Aptekarza 2.0. Cała prawda o nowym prawie o aptekach