Rzeszów: Nie żyje siódma osoba zakażona bakterią legionella

– Jeśli chodzi o sytuację na Podkarpaciu, na godziny popołudniowe w czwartek mieliśmy 76 osób zakażonych, ale mieliśmy też oficjalne zgłoszenie o siedmiu zgonach – powiedział na antenie Polsat News Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny. Zmarli mieli od 63 do 95 lat. Zakażonych jest obecnie 76 osób. Jeden pacjent został wyleczony.

Saczka podkreślił, że zmarli byli obciążeni przewlekłymi chorobami, zwłaszcza onkologicznymi i kardiologicznymi, z bardzo obniżoną odpornością. Przypomnijmy, że pierwszy przypadek zakażenia legionellą wykryto w piątek 17 sierpnia. Bakterią zarażamy się wdychając powietrze, w którym jest obecna.

Źródło bakterii

Na razie nie wiadomo dokładnie, co jest źródłem bakterii. Więcej informacji na temat ognisk legionelli może pojawić się w poniedziałek –wtedy mają być znane pierwsze wyniki badań wody.

– Będziemy wiedzieli, jaki mamy stan wodociągów. Kluczem jest tutaj poszukiwanie źródła zakażeń – przekazał szef GIS. – To zagrożenie jest wciąż realne, jest realne zawsze, gdy mamy wysokie temperatury. Ta bakteria występuje dość powszechnie, w ok. 70 proc. wodociągów. W zasadzie jest ona dla nas na co dzień niegroźna. Groźna jest w momencie dużego namnożenia się i szczególnie dla osób z obniżoną odpornością – podkreślił gość Polsat News.

Dezynfekcja miasta

Jak zapowiedziały władze Rzeszowa, w weekend w mieście dojdzie do dezynfekcji miejskich wodociągów. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców, by przegotowywali wodę przed wypiciem. Lekarze radzą też, aby podczas brania prysznica, w miarę możliwości, pozostawić drzwi do kabiny otwarte (opcjonalnie odsłoniętą zasłonę prysznicową) – bakteria lubi ciepło i wilgoć.

Wszyscy hospitalizowani zgłosili się po pomoc z podobnymi objawami – wysoką gorączką, złym samopoczuciem i dusznościami.

W nocy ze środy na czwartek, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim obradował sztab kryzysowy zwołany w trybie pilnym. W posiedzeniu udział wzięli minister zdrowia Katarzyna Sójka, wiceminister zdrowia Marcin Martyniak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz szef GIS Krzysztof Saczka.

