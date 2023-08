Która instytucja wypłaci odszkodowanie za zakażenie legionellą? "Trudno ustalić"

Najwięcej przypadków legionellozy, czyli choroby układu oddechowego, stwierdzono dotąd na Podkarpaciu. Wywołuje ją legionella, bakteria, która – jak podał sanepid – występuje w wodzie i rozmnaża się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza.

Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy podkreślił w rozmowie z portalem Prawo.pl, że dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia po zakażeniu bakterią legionella jest możliwe dopiero po ustaleniu źródła zakażenia i tego, kto za zakażenie odpowiada. – Bez tego wiemy tylko, że ktoś jest zakażony. Nie wiemy więc, do kogo kierować roszczenia odszkodowawcze – stwierdził. Jak przypomniał, nie ma jeszcze wyników dochodzenia epidemiologicznego, które ma ustalić źródło zakażenia.

Trudno o odszkodowanie za zakażenie legionellą?

– Odpowiedzialność cywilnoprawna firm wodociągowo-kanalizacyjnych funkcjonuje na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność tych przedsiębiorstw jest więc bardziej rygorystyczna. Oznacza to, że przedsiębiorstwo odpowiada za zdarzenie, chyba, że jest w stanie udowodnić, że dana szkoda powstała wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności – wytłumaczył w rozmowie z portalem Prawo.pl Mateusz Faron z Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy. Dodał też, że osoba, która stara się o odszkodowanie, musi wykazać szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem (działalnością przedsiębiorstwa). – Trudne do udowodnienia jest, że do zakażenia doszło z winy szpitala. Zakażenia szpitalne zdarzają się, to ryzyko wpisane w hospitalizację. Sam fakt zakażenia nie wystarczy – wyjaśniła z kolei mec. Jolanta Budzowska, specjalizująca się w sprawach o błąd medyczny.

Według ustaleń portalu Prawo.pl, znana jest co najmniej jedna sprawa zakażenia legionellą, w której sąd przyznał poszkodowanemu mężczyźnie odszkodowanie od Zakładu Usług Komunalnych.

Czytaj też:

Legionella. Jak dochodzi do zakażenia? Kto jest w grupie ryzyka?Czytaj też:

ABW bada zakażenie legionellą. Jest związek z wojną na Ukrainie?