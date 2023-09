Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach eksportowych

"Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw; zawarte w niej przepisy Prawa farmaceutycznego zostaną skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Głównym celem nowelizacji jest regulacja kwestii ubezpieczeń eksportowych. Zmiany w Prawie farmaceutycznym zostały dodane do projektu w toku prac nad ustawą w Sejmie. Prezydent postanowił jednak skierować te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Jak podkreśliła minister Małgorzata Paprocka, do Kancelarii Prezydenta wpłynęło wiele pism od obywateli, którzy wyrażali swoje poparcie oraz kierowali pewne zastrzeżenia do tych zmian. Między innymi z tego powodu 29 sierpnia w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia, które poświęcono zmianom w Prawie farmaceutycznym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zainteresowanych podmiotów.

Przepisy ograniczą nabywanie aptek

Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy, która ogranicza nabywanie aptek, do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Małgorzata Paprocka wyjaśniła, że prezydent chciał, aby to TK, jako jedyny właściwy organ, ocenił zgodność ustawy z konstytucją, zwłaszcza pod kątem standardów stanowienia prawa.

Przypomnijmy, że w sierpniu parlament przyjął ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, do której w ostatniej chwili dopisano poprawki zmieniającą Prawo farmaceutyczne. Zgłosił je poseł PiS Adam Gawęda. Wśród zmian najwięcej kontrowersji wzbudziła poprawka łagodząca przepisy dotyczące kontroli w hurtowniach farmaceutycznych. Co ciekawe, nowelizacja prawa farmaceutycznego wprowadza cały szereg nowych restrykcji, ale jedyny punkt, w którym poprawki mają charakter liberalizujący, dotyczy hurtowni farmaceutycznych. W myśl nowych przepisów będą one kontrolowane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny co trzy lata, a nie co pięć, jak do tej pory.

Kancelaria Prezydenta zapewniła, że dokładne informacje zostaną udostępnione po złożeniu wniosku.

