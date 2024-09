Nowe świadczenie dla ciężarnych. Leszczyna o szczegółach

O możliwości refundacji szczepień przeciwko krztuścowi dla kobiet w ciąży Izabela Leszczyna poinformowała w środę. Jak przekazała, zleciła Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wycenę tego świadczenia. Po tym odpowiedni departament w resorcie zdrowia wpisze szczepienie do koszyka świadczeń gwarantowanych. Refundacja byłaby możliwa najwcześniej od 1 stycznia 2025 roku.

W tej chwili obowiązkowemu szczepieniu przeciwko krztuścowi podlegają dzieci i młodzież do 19. roku życia. Odporność utrzymuje się od 5 do 7 lat. Dorośli otrzymują jedynie zalecenie przyjęcia szczepionki co 10 lat.

Krzytusiec to ostra, bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu, niekiedy z bezdechem i zaburzeniami oddechowymi. Jest wywoływana przez Gram-ujemną pałeczkę krztuśca. Można się nią zarazić w każdym wieku i przechodzić go kilka razy w życiu.

E-rejestr szczepień

Leszczyna poinformowała także, że trwają prace nad wprowadzeniem elektronicznej karty szczepień.

– Elektroniczna karta szczepień musi wejść. Dzisiaj będę rozmawiała o niej z ministrem Pawłem Grzesiowskim, czyli nowym Głównym Inspektorem Sanitarnym. Ona jest konieczna z kilku powodów. Przede wszystkim po to, żeby ułatwić życie lekarzom, bo dzisiaj raportowanie szczepień nastręcza sporo trudności biurokratycznych – powiedziała na antenie radia TOK FM.

– Niestety moi poprzednicy wpadli na pomysł, żeby całą dokumentację papierową, którą mamy w mieście Chełm, zeskanować i zdygitalizować. Pan minister Cieszyński chciał przeznaczyć na to 2 miliardy złotych. Będę starała się, żeby te środki przeznaczyć na coś naprawdę potrzebnego dla pacjentów – dodała Leszczyna wskazując, że chciałby pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy na wprowadzenie elektronicznego rejestru szczepień.

Czytaj też:

Zuckerberg: Rząd Bidena naciskał, aby cenzurować treści związane z COVID-19Czytaj też:

Koncerny farmaceutyczne opłacają lekarzy. Grzesiowski na liście Pfizera