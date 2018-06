Sprawdź, co bierzesz

– Kiedy usłyszałem, że mała polska firma stworzyła "viagrę dla kobiet", wczytałem się w skład. W środku był imbir, cynamon, czyli to, co w ciasteczkach imbirowych. Do tego była jeszcze kofeina, która rzeczywiście może nieco poprawić życie seksualne, bo kobieta nie zaśnie. Ale czy nie lepiej zaprosić ją na kawę z dobrym ciastkiem, zamiast fundować jej opakowanie tabletek? – pyta prof. Przemysław Kardas, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jak sprawdzić, czy suplementy rzeczywiście mają wartość?