Andrographis jest rośliną pochodzącą z krajów Azji Południowej, takich jak Indie i Sri Lanka. Liście i podziemne łodygi służą do wytwarzania specjalnych preparatów ziołowych, stosowanych głównie jako suplementy diety, choć zdaniem fitoterapeutów roślina ta z powodzeniem może być nazywana lekarstwem. Andrographis jest często stosowany do zapobiegania i leczenia przeziębienia i grypy. Niektórzy twierdzą, że andrographis powstrzymała epidemię grypy w 1919 roku w Indiach, chociaż nie zostało to udowodnione.

Andrographis – właściwości i zastosowanie

Andrographis ma bardzo szerokie spektrum działania, dzięki czemu jest tak cenioną rośliną w medycynie naturalnej. Oto jej najważniejsze właściwości:

Jest stosowana w przypadku dolegliwości trawiennych, w tym biegunki, zaparć, gazów jelitowych, kolki i bólu brzucha.

Wykorzystuje się ją w schorzeniach wątroby, w tym w powiększeniu wątroby, żółtaczce i uszkodzeniach wątroby spowodowanych lekami.

Znajduje zastosowanie w łagodzeniu objawów skórnych jak wrzody czy świąd.

Niektórzy używają Andrographis na ból gardła, kaszel, nabrzmiałe migdałki, zapalenie oskrzeli i alergie.

Jest również stosowana do walki z miażdżycą oraz zapobiegania chorobom serca i cukrzycy.

Łagodzi objawy związane z ukąszeniem owadów.

Andrographis może stymulować układ odpornościowy.

Wykazuje właściwości ściągające, bakteriobójcze, przeciwgorączkowe i przeciwpasożytnicze.

Wszystko to sprawia, że Andrographis jest rośliną wyjątkowo cenną.

Andrographis a borelioza

Andrographis jest jednym z podstawowych ziół, które znalazły się w Protokole Buhnera. Stephen Harrod Buhner, wybitny amerykański zielarz opracował specjalną kompozycję ziół, która jest pomocna w leczeniu przewlekłych objawów boreliozy. Jego książki cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Zioła, które proponuje Buhner posiadają szerokie spektrum działania, dzięki czemu są tak skuteczne. Na liście zalecanych przez niego ziół znajdziemy np. Andrographis czyli rodzaj krzewów od dawna wykorzystywanych w medycynie naturalnej to polecany środek przeciwzapalny, przeciwbakteryjny, który jest także korzystny dla mózgu i pomaga w zapaleniu stawów.

Więcej informacji na temat protokołu Buhnera można znaleźć w jego książce: Stephen Harrod Buhner “Healing Lyme: Natural Healing And Prevention of Lyme Borreliosis And Its Coinfection” / Stephen Harrod Buhner „Pokonać boreliozę naturalne sposoby zapobiegania i leczenia boreliozy i jej konfekcji”.

Andrographis jest uznawany za roślinę bezpieczną, jednak jak każdy lek czy suplement, może powodować działania niepożądane. W tym przypadku mogą pojawić się takie objawy jak utrata apetytu, biegunka, wymioty, wysypka, ból głowy, katar i zmęczenie. W przypadku stosowania w dużych dawkach lub długotrwałych, andrographis może powodować powiększenie węzłów chłonnych, poważne reakcje alergiczne, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i inne działania niepożądane. Dlatego przed rozpoczęciem kuracji warto porozmawiać z lekarzem.

Alicja Kowalczyk