To widać w genach

Katarzyna Pinkosz: Za 80 proc. nowotworów odpowiada styl życia. Czy w takim razie warto badać geny?

Prof. Krystian Jażdżewski: Można to odwrócić: za 20–25 proc. nowotworów odpowiadają mutacje, z którymi się rodzimy. Te zachorowania jesteśmy w stanie przewidzieć, a skoro tak, to możemy zadziałać, żeby choroba się nie pojawiła albo żeby ją wykryć na tyle wcześnie, by leczenie było skuteczne.