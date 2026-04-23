Ser z groźną bakterią. GIS ostrzega przed poważnymi skutkami zdrowotnymi

Produkt, sprzedawany w sieci Kaufland, został wycofany z rynku po wykryciu bakterii Listeria monocytogenes. Najnowsze ustalenia wskazują, że problem nie ogranicza się już do pojedynczych partii.

Całkowite wycofanie produktu z obrotu

Pierwszy komunikat w tej sprawie opublikowano 3 kwietnia. GIS informował wtedy o trzech partiach produktu (W062/A, W062/B, W062/C) z terminem przydatności do 3 czerwca 2026 r. "Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany przez Kaufland Polska (…) o wycofaniu 3 partii produktu (…) ze względu na wykrycie (…) obecności Listeria monocytogenes w jednej partii tego produktu" – podano.

Jak wynika z kolejnych informacji, skażenie nie miało charakteru incydentalnego. W badaniach producenta bakterię wykryto również w następnych partiach. W efekcie zapadła decyzja o całkowitym wycofaniu produktu z obrotu. "Powodem tej decyzji jest wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w kolejnych partiach" – przekazał GIS.

Producent – spółka AGRONA – wstrzymał dystrybucję i rozpoczął działania w zakładzie. "Przeprowadzono dodatkowe czynności mające na celu eliminację zagrożenia ze środowiska zakładu. Ustalanie przyczyn skażenia produktu jest w toku" – czytamy w oficjalnym komunikacie. Sprawę badają służby weterynaryjne i sanitarne. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach pobrał próbki z różnych dni produkcyjnych, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania. GIS formułuje jednoznaczne zalecenie: "Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie". W przypadku wystąpienia objawów po jego spożyciu konieczny jest kontakt z lekarzem.

Bakteria Listeria monocytogenes może wywołać listeriozę – chorobę szczególnie niebezpieczną dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób starszych i z obniżoną odpornością. W ciężkich przypadkach prowadzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy, a nawet zgonu.

Salmonella w tatarze z dyskontu

To kolejny komunikat GIS w krótkim czasie. Kilka dni wcześniej inspekcja ostrzegała przed tatarem wołowym sprzedawanym w sieci Biedronka. W produkcie „Tatar wołowy Kraina Mięs” (200 g) wykryto bakterie Salmonella. Skażona partia oznaczona była numerem 0992104 (termin przydatności: 21 kwietnia 2026 r.).

"Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego" – informował GIS. Zakażenie może prowadzić do biegunki, wymiotów i odwodnienia, a w skrajnych przypadkach do poważnych powikłań.

Produkt został wycofany z obrotu, a klienci zostali wezwani do jego niespożywania i zwrotu do sklepów.

