Sąd zdecydował. Spora kara dla Edyty Górniak

Agencja koncertowa Imagine Koncert, której właścicielem jest Jarosław Witkowski, przygotowała koncert Edyty Górniak. Miał się odbyć 20 listopada 2016 r. na warszawskim Torwarze. Koncert miał stanowić zwieńczenie trasy artystki, zatytułowanej "love2love". Fani wokalistki musieli jednak obejść się smakiem – do koncertu nie doszło. Został odwołany.

Niejasne okoliczności

Imagine Koncert poinformowało wtedy w komunikacie, że impreza nie doszła do skutku "z przyczyn niezależnych od organizatora". Media podawały wówczas, że chodzi o kwestie zdrowotne Górniak. "Pojawiła się nawet dość precyzyjna informacje, że lekarze zdiagnozowali u wokalistki wyczerpanie i zakażenie górnych dróg oddechowych, że przyjmuje sterydy i nie może w ogóle przylecieć do Polski z Los Angeles, gdzie wówczas mieszkała" – przypomina serwis teleshow.wp.pl.

Sprawa trafiła do sądu, ale została rozstrzygnięto dopiero po 6 latach. Teraz zdecydowano, że Edyta Górniak musi zapłacić ponad 83 tys. zł poszkodowanemu z tytułu poniesionych przez niego kosztów. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Nie wiadomo, czy któraś ze stron będzie chciała się od niego odwoływać.

Górniak: Wśród nas żyją bioroboty, hybrydy i reptilianie

W ostatnich miesiącach o Edycie Górniak było słychać rzadziej w kontekście muzyki, a częściej w związku z jej kontrowersyjnymi wypowiedziami m.in. nt. przyczyn pandemii COVID-19 czy kosmitów.

– Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością – mówiła piosenkarka Edyta Górniak podczas "XIX Zlotu Wolnych Ludzi" w Torzymiu. Impreza odbyła się w czerwcu 2022 r. – To, że człowiek w ogóle jeszcze istnieje, to jest cud. Jeśli wierzyć statystykom tych nieoficjalnych dyskusji, mniej więcej 51 proc. na całym świecie jest tzw. biorobotów, hybryd, reptilian. Oznacza to, że prawie co drugie doświadczenie musi być dla nas trudne, jeśli chodzi o relacje – mówiła piosenkarka.

