Irak i Afganistan: Polacy na wojnie

„W 2002 r. polscy żołnierze pojechali do Afganistanu. A w 2003 r. – u boku Amerykanów – wzięli udział w interwencji w Iraku. W sumie w obu krajach, w ramach „misji stabilizacyjnych”, służyły tysiące Polaków. Określenie „misja stabilizacyjna” jest jednak mylące. To były bowiem regularne wojny” – pisze Piotr Zychowicz w czerwcowym numerze „Historii Do Rzeczy”.

Poza tym w numerze: • Grzegorz Janiszewski opisuje batalię o Karbalę – największą bitwę polskich żołnierzy po II wojnie światowej. • Słynny komandos „Naval” opowiada w wywiadzie z Piotrem Zychowiczem o najbardziej spektakularnych akcjach bojowych „Gromu”. • Piotr Włoczyk pisze o zamachu na ambasadora Edwarda Pietrzyka – kulisy tego dramatycznego wydarzenia odsłania w rozmowie z „Historią Do Rzeczy” jeden z funkcjonariuszy BOR-u, który chronił wówczas w Bagdadzie dyplomatę. • Janusz Korwin-Mikke i Witold Waszczykowski spierają się w dwugłosie na temat sensu polskiej obecności w Iraku. • Sławomir Koper przybliża skandalizującą historię, która wstrząsnęła Francją – romans pomiędzy Marią Skłodowską-Curie a Paulem Langevinem. • Ray Lambert, weteran 1. Dywizji Piechoty US Army opowiada w wywiadzie o koszmarze lądowania w Normandii. • Piotr Zychowicz pisze o ataku ukraińskich bojówkarzy na pocztę w Gródku Jagiellońskim – to wydarzenie wzburzyło opinię publiczną II RP. • Piotr Semka przypomina niezwykłą biografię Jeana de Selys Longchampsa, belgijskiego pilota, który złamał rozkaz i na własną rękę dokonał brawurowego nalotu na siedzibę gestapo. • Mikołaj Iwanow prześwietla polskie negocjacje z Sowietami w sprawie przebiegu granicy wschodniej. Polacy dobrowolnie wyrzekli się wówczas Mińska – w kolejnych latach bolszewicy dokonali tam rzezi. • „Nieznośna polskość bytu” to z kolei tytuł tekstu Krzysztofa Masłonia na temat Witolda Gombrowicza. Jak pisze Masłoń „W jego życiu najwięcej było pozerstwa, w książkach – jadu. I taki jest jego tytuł do wielkości”. I wiele, wiele więcej!