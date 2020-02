Wojna szpiegów PRL. Mroczne sekrety służb

„Na świecie mało znane jest jednak to, że również wywiad PRL miał w tej batalii swój udział. Służby komunistycznej Polski również starały się infiltrować państwa bloku zachodniego. Wysyłały na ich teren szpiegów – m.in. nielegałów – i pozyskiwały agentów. I odwrotnie, służby zachodnie prowadziły swoją działalność na terenie PRL. W efekcie doszło do wielu spektakularnych afer szpiegowskich. Zabójstw, zamachów, wzajemnego demaskowania agentów i wsyp. Brawurowych ucieczek i wykradania tajnych informacji. Wiele z tych afer mogłoby stanowić kanwę sensacyjnej powieści szpiegowskiej lub filmu. A na razie stały się tematem okładkowym nowej „Historii Do Rzeczy” – pisze Piotr Zychowicz.

Poza tym w numerze m.in.:

• Patryk Pleskot pisze o jednej z najbardziej skomplikowanych operacjach wywiadu PRL – kradzieży życiorysu przez nielegała.

• Piotr Zychowicz opisuje spektakularne zabójstwo Władysława Mroza – szpiega PRL, który przeszedł na stronę tajnych służb Zachodu.

• Dr Witold Bagieński opowiada o największych tajemnicach komunistycznych nielegałów.

• Jakub Ostromęcki pisze o sprawie Dreyfusa w kontekście najnowszego filmu Romana Polańskiego. Jak historię tę opowiedział polski reżyser?

• Arkadiusz Karbowiak opisuje realia niemieckiej okupacji Danii, która zachowała w tym okresie wolne wybory, parlament i rząd. A nawet… siły zbrojne.

• Tomasz Stańczyk przypomina fascynującą historię hetmańskiego rodu Sieniawskich.

• Grzegorz Janiszewski odsłania kulisy działania Grypy Destrukcyjnej „Wawelberga” - pierwszych polskich komandosów.

• Kpt Jerzy Stawski, żołnierz „Warszyca”, opowiada w wywiadzie o swojej walce z nazizmem i komunizmem.

• Piotr Semka pisze o horrorze Sołówek, czyli pierwszych bolszewickich łagrach.

• Maciej Rosalak kreśli sylwetkę Jeremiego Wiśniowieckiego herbu Korybut – legendarnego syna Dzikich Pól.