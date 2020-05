Polacy w Wehrmachcie: zdrajcy czy ofiary?

„Jak traktować służbę Polaków w Wehrmachcie? Dla komunistów sprawa była jasna – Polacy ci byli zdrajcami i kolaborantami. Szczególnie jeżeli walczyli przeciwko Armii Czerwonej. Podobny pogląd pojawia się co pewien czas w III RP. Jest wykorzystywany do brudnych gier politycznych. Fakt służby w Wehrmachcie ma rzekomo kompromitować nie tylko samych żołnierzy, lecz także ich potomków. Jest to oczywiście bzdura i pokaz zdumiewającej wręcz ignorancji. Polacy z Pomorza i ze Śląska nie zaciągali się bowiem do niemieckiego wojska na ochotnika. Byli do niego wcielani pod przymusem” - pisze redaktor naczelny miesięcznika.

• Prof. Ryszard Kaczmarek opisuje dramat Polaków wcielanych do Wehrmachtu – czym się kończyła odmowa przysięgi, jak Polacy byli traktowani przez dowództwo i niemieckich żołnierzy, i wreszcie czy byli wykorzystywani jako „mięso armatnie”.

• Piotr Zychowicz pisze o tym, jak Polacy z Pomorza i ze Śląska masowo dezerterowali i zaciągali się do Wojska Polskiego.

• Maciej Rosalak przypomina historię „Polaków od kajzera”. Oddziały poznańskie z dużą liczbą Polaków Niemcy nazywali „Katschmarkenregimenten” – „pułkami Kaczmarków”

• Tomasz Stańczyk pisze o sensacyjnej sprawie morderstwa krakowskiego mecenasa w 1909 roku, która wstrząsnęła polską opinią publiczną.

• Mikołaj Iwanow tłumaczy, jak Sowieci zawłaszczyli zwycięstwo nad III Rzeszą – bez anglosaskiego sprzętu Armia Czerwona nie miałaby szans na wygraną.

• Sławomir Koper pisze o tajemnicach Etrusków - przed powstaniem Imperium Rzymskiego w północnej Italii istniała tajemnicza, prastara cywilizacja Etrusków.

• James Wyllie opowiada o swojej książce pt. „Żony nazistów” - jak Wódz III Rzeszy stworzył quasi-rodzinny związek z żonami i dziećmi swoich najbliższych współpracowników. Centralne miejsce zajmowała w tym układzie Magda Goebbels, której relacja z Hitlerem budziła najróżniejsze podejrzenia...

