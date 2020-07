Bolszewika bij! 100-lecie Bitwy Warszawskiej

„Co by było, gdyby wojska dowodzone przez Józefa Piłsudskiego nie zatrzymały bolszewików? Co by było, gdyby Polacy przegrali wojnę i Tuchaczewski zajął Warszawę oraz całą Polskę? Odpowiedź na to pytanie jest niewesoła” – pisze Piotr Zychowicz w sierpniowym numerze „Historii Do Rzeczy”.

„Oznaczałoby to bowiem wielką katastrofę dla Rzeczypospolitej i całej Europy – podkreśla redaktor naczelny „HDR”. Wielu Polaków ma tendencje do megalomanii narodowej, przeceniania roli Polski. W tym przypadku była ona jednak kolosalna. Gdyby Wojsko Polskie w 1920 r. przegrało z Armią Czerwoną, hordy bolszewickie zalałyby Niemcy. Niemcy – dodajmy – w których raz po raz wybuchały lokalne rewolucje komunistyczne. Niemcy złamane niedawną klęską w wielkiej wojnie”. Poza tym w numerze m.in. • Tomasz Stańczyk pisze o kulisach starcia pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. • Marek Gałęzowski pisze o zapomnianych bohaterach 1920 roku – bohaterach w polskich mundurach, którzy na polu walki wykazali się niebywałym heroizmem. • Mirosław Szumiło przypomina naszego wschodniego sojusznika, który pomógł Polsce pokonać bolszewicki najazd. • Jakub Nowakowski ps. Tomek opowiada o dramatycznej próbie przedostania się powstańców warszawskich do kolegów uwięzionych na Starówce. • Jakub Ostromęcki opisuje mit powstania Nata Turnera na Południu USA. Biali farmerzy, ich żony i dzieci ginęli od ciosów siekier. • Piotr Zychowicz pisze o masakrze w Kondomari. Niemieccy spadochroniarze w 1941 roku rozstrzelali mieszkańców wioski na Krecie. • Maciej Rosalak przypomina o zagładzie imperium Inków. Jakim sposobem garstka Europejczyków pokonała olbrzymie i sprawnie zarządzane państwo? • Iain Ballantyne opowiada o swojej książce na temat okrętów podwodnych. Co zadecydowało o klęsce U-Bootów w czasie II wojny światowej?