Spór o Becka

Jest to najlepsza książka naukowa dotycząca tego zagadnienia i doskonale się stało, że trafiła znów do rąk czytelników. Pierwsze wydanie z 1998 r. dawno już się bowiem wyczerpało. W swojej książce prof. Żerko rozprawił się z szeregiem mitów dotyczących polityki Becka. Po pierwsze, Polska pod koniec lat 30. nie prowadziła „polityki równowagi” między Niemcami a ZSRS. Z Warszawy do Berlina – jak udowadnia profesor – było znacznie bliżej niż z Warszawy do Moskwy. I nie chodzi tu o geografię. Od 26 stycznia 1934 r., gdy Polska podpisała z Niemcami układ, nastąpiło zbliżenie obu państw. Polska pod koniec lat 30. rzeczywiście „balansowała”, ale między Niemcami a obozem anglo-francuskim.