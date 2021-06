Michnik krytykuje Grossa za słowa o Holokauście. "Idiotyzm"

Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik udzielił wywiadu czasopismu "Zdanie". Obszerne omówienie tej rozmowy zamieścił portal wPolityce.

W wywiadzie pojawia się m.in. wątek Jana Tomasza Grossa, który stwierdził, że Polacy będąc "słusznie dumni z oporu swojego społeczeństwa wobec nazistów", "podczas wojny zabili więcej Żydów niż Niemców". Michnik skrytykował Grossa za te słowa.

"Nie zgadzam się z tym"

– Ja mówię: "Janek, pomyśl, historię Stanów Zjednoczonych – kraju, którego obywatelstwo masz, w którym lata całe żyłeś, tę historię inaczej opisze Amerykanin irlandzki, polski, żydowski czy włoski". On to inaczej widział. Widział lincze, Ku Klux Klan, no taka jest prawda. U nas zresztą tych tematów żydowskich jest dużo. Ostatni zarzut, jaki nam można postawić, to taki, że nie pisaliśmy o antysemityzmie. Pytanie tylko jak pisać. Jeżeli Janek mówi, że Polacy w okupacji zabili więcej Żydów niż Niemcy, to ja twierdzę, że to jest idiotyzm i się z tym nie zgadzam. Będę polemizować i to mi też wolno – stwierdził Michnik.

Prokuratura umorzyła śledztwo

W listopadzie 2019 roku kłamliwym stwierdzeniem Grossa zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która umorzyła śledztwo w tej sprawie. Opinia wyrażona przez Grossa była badana pod kątem art. 133 Kodeksu karnego, w myśl którego: "Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Katowicka prokuratura okręgowa nie dopatrzyła się jednak w tych słowach znieważenia Polaków.

