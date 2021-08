Prowokator – rzecz o Leszku Tobiaszu

Jak to możliwe, że jeden człowiek był w stanie zrealizować prowokację, w której wyznaczył kierunki działania służbom specjalnym i prokuraturze, z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej i niektórych dziennikarzy uczynił zaś bezwolne narzędzia w swoim planie. A może Tobiasz wcale nie działał sam, a jego plan wpisywał się w projekt polityczny koalicji PO-PSL? I dlaczego nagle zmarł?

Życie niejawne

Pułkownik Leszek Tobiasz – rocznik 1957. Był podobny do wielu żołnierzy WSI z komunistyczną przeszłością. Pochodził z małorolnej rodziny lojalnej wobec PRL. W okresie nauki w technikum zawodowym w Pułtusku działał w Towarzystwie Przyjaźni Polsko- -Radzieckiej i ZHP. Do wojska wstąpił w 1977 r. Zaledwie rok po skończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze i krótkiej służbie w Terenowych Grupach Operacyjnych województwa siedleckiego już w stanie wojennym został skierowany na kurs do Centralnego Ośrodka Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim.

Odtąd całe swoje życie związał z wojskowymi służbami specjalnymi. Służąc w jaczejkach kontrwywiadu WSW w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju, spełniał wszystkie wymagania ideowe, począwszy od członkostwa w PZPR, a skończywszy na studiach na wydziale religijno-etycznym na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu w Mińsku Mazowieckim. Potwierdzają to liczne opinie służbowe z końcówki PRL, w których podkreśla się silną identyfikację Tobiasza z „wartościami ideologii marksistowsko-leninowskiej” oraz jego „bezkompromisowość i pryncypialność w realizacji generalnej linii partii”. W ten sposób w 1990 r., już po symbolicznym liftingu wojskowych tajnych służb, polegającym na wymianie starych nazw na Zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu Sztabu Generalnego WP, kapitan Tobiasz rozpoczął służbę w wolnej Polsce. Za zgodą służb został skierowany m.in. na studia magisterskie w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jak wszyscy żołnierze WSW nie podlegał jakiejkolwiek weryfikacji, więc w 1991 r. trafił do nowo powstałych Wojskowych Służb Informacyjnych.

Tobiasz został wkrótce dostrzeżony przez kierownictwo WSI, w 1993 r. awansował do stopnia majora i od 1994 r. aż do końca istnienia WSI (w 2006 r.) służył w pionie kontrwywiadu (Zarządzie III) już wyłącznie w centrali tej służby, z przerwą na trzyletni pobyt na placówce w ataszacie RP w Moskwie (1996–1999).

Zaufany

Jeszcze podczas pobytu w Moskwie Tobiasz został awansowany na podpułkownika, mimo że zwrócił na siebie uwagę kontrwywiadu ze względu na „podejrzane kontakty”. Sprawa była na tyle poważna, że okresowo prowadzono w związku z tym procedurę kontrwywiadowczą o kryptonimie Siwy. Oficjalnie jednak wszystko było w należytym porządku: w Moskwie „wzorowo wykonywał stawiane zadania” i „w pełni potwierdził swoją przydatność do pracy w aparacie zagranicznym MON”. Później było jeszcze lepiej: „dzielnie realizował procedury operacyjne”, „proponowane przez niego rozwiązania pozwoliły osiągnąć wymierne efekty operacyjne” i – co ważne – „posiada umiejętność samodzielnego działania w złożonych warunkach”.

Wkrótce zauważył go szef WSI gen. Marek Dukaczewski i Tobiasz został pułkownikiem (w 2003 r.), stając się jednym z autorów reorganizacji strukturalnej pionu kontrwywiadowczego WSI, specjalistą od zagadnień terrorystycznych, a w dodatku „wypracował ciekawe sytuacje na głównym kierunku zagrożenia wywiadowczego”. Było to już po realizacji sprawy wymierzonej w abp. Juliusza Paetza, której materiały złożono w Teczce Nadzoru Szczególnego o kryptonimie Anioł w 2002 r. Mając taką pozycję, Tobiasz ściągnął do służby w WSI swojego syna. Jeszcze w marcu 2006 r. płk Tobiasz awansował z polecenia gen. Dukaczewskiego i został szefem oddziału antyterrorystycznego w Zarządzie III WSI o kompetencjach wykraczających poza ramy powierzonej komórki kontrwywiadu.

Cieszył się zaufaniem szefostwa na tyle, że zupełnie oficjalnie – formalnie w imieniu Dukaczewskiego – usiłował nawet prowadzić dialogi operacyjne z dziennikarzami. Nawet już w trakcie likwidacji i weryfikacji żołnierzy WSI, powołując się wprost na Dukaczewskiego (który formalnie pozostawał już w rezerwie kadrowej), Tobiasz skontaktował się z dziennikarzem „Wprost” Jarosławem Jakimczykiem „celem wyselekcjonowania wiedzy, związanej z ukazywanymi się artykułami dotyczącymi weryfikacji i likwidacji WSI”. „Tobiasz wydał mi się osobą, która chciała mnie wykorzystać instrumentalnie do celów znanych tylko jemu i jego przełożonym. Uznałem, że powinienem go traktować z ostrożnością i czujnością” – zeznał później w prokuraturze Jakimczyk.

Karierę i wpływy przerwała likwidacja WSI. 28 września 2006 r. płk Tobiasz został przeniesiony do rezerwy kadrowej. Kiedy już realizował swoją prowokację wobec likwidatorów WSI, 29 sierpnia 2007 r. Tobiasz złożył wypowiedzenie stosunku służbowego, prosząc o zwolnienie z wojska z dniem 31 stycznia 2008 r.

Prowokator

Oczywiście u zarania opisanego tydzień temu w „Do Rzeczy” scenariusza prowokacji legła osobista sprawa płk. Leszka Tobiasza. Chodzi o niemal pewną jego negatywną weryfikację, zwłaszcza po tym, jak pod koniec 2006 r. Komisja Weryfikacyjna WSI złożyła zawiadomienie do prokuratury wojskowej w sprawie nieprawdziwego oświadczenia weryfikacyjnego Tobiasza. Było też drugie zawiadomienie, złożone z kolei przez podwładnych Tobiasza, w sprawie fałszowania dokumentów.

Jedno z nich zakończyło się zresztą w 2011 r. prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym Tobiasza na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata za to, że w październiku 2004 r. wydał fikcyjne polecenie służbowe żołnierzowi kontrwywiadu, którego wezwał do centrali WSI, by uniemożliwić mu w ten sposób powrót do Mińska Mazowieckiego i wzięcie udziału w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy Cegłów, naruszając zasadę apolityczności Sił Zbrojnych RP, działając na szkodę interesu publicznego i poszkodowanego.

W każdym razie, jeśli nawet – dość naiwnie uznamy – że prowokacja Tobiasza miała jedynie wymiar osobistej zemsty i że był on jej jedynym pomysłodawcą, to niewątpliwie wypchnięcie go z tajnych służb mogło się stać bezpośrednim motywem do podjęcia całego szeregu działań operacyjno-prowokacyjnych. Gdyby nawet założyć zasadność powyższej hipotezy, to i tak wydaje się oczywiste, że chociażby ze względu na skalę podjętej gry, przynajmniej od czasu wciągnięcia w nią marszałka Sejmu, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i podsekretarza stanu koordynatora służb specjalnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tobiasz musiał korzystać z całego systemu znajomości, naprowadzeń i analiz umożliwiających efektywność podjętych działań.

Wydaje się, że najistotniejszy był drugi etap prowokacji, czyli moment, kiedy już po wygranych przez PO wyborach jesienią 2007 r. Bronisław Komorowski, Krzysztof Bondaryk i Paweł Graś zdecydowali się autoryzować wynurzenia Tobiasza, a zebrane przez niego dowody rzekomego przestępstwa popełnionego w Komisji Weryfikacyjnej WSI uznać za „wiarygodne”, jak napisał szef ABW w zawiadomieniu do prokuratury z 27 listopada 2007 r. Ich postawa, jak się wydaje, na wiele lat przesądziła o stanowisku prokuratury, która uznała Tobiasza nie tylko za wiarygodnego świadka fikcyjnego przestępstwa, lecz także – jak stwierdził w 2015 r. sąd – „wbrew przepisom kodeksu postępowania karnego” przyznała mu status pokrzywdzonego, przez co mógł on manipulować śledztwem przez kilka lat, znając jego kierunki, a nawet treść zeznań świadków i oskarżonych. Mało tego, co warto podkreślić, Tobiasz realizował swoją prowokację już po formalnym rozpoczęciu śledztwa przez prokuraturę, spotykając się dalej z Lichockim i Pietrzakiem (także incydentalnie z Wojciechem Sumlińskim), których w dodatku nagrywał.

Fałsz zeznań

Polityczny parasol rządzących Polską uczestników prowokacji Tobiasza (z których jeden został w międzyczasie prezydentem RP!) sprawił, że aż do czasu procesu sądowego i wyroku z grudnia 2015 r. śledczy trzymali się fałszywie obranej w 2007 r. (potwierdzonej aktem oskarżenia z 2009 r.) drogi, broniąc do końca wszystkich błędów, które popełnili. Skalę manipulacji śledztwa ukazuje zmienność zeznań Tobiasza, wskazywanie nowych pól zainteresowania i przestępstw, sposób traktowania dowodów w sprawie rzekomego przestępstwa i sprzeczności w zeznaniach głównych aktorów prowokacji. Nawet pobieżna analiza zeznań Tobiasza w prokuraturze pozwala ukazać stronniczość śledczych, nie mówiąc już o wiarygodności głównego świadka. Już w pierwszym zeznaniu z 24 listopada 2007 r. Tobiasz, powołując się na nagranie rozmowy z płk. Aleksandrem Lichockim ze stycznia 2007 r., stwierdził, że Piotr Bączek, Piotr Woyciechowski, Leszek Pietrzak i Sławomir Cenckiewicz mieli być pomocni przy jego weryfikacji i byli gotowi przyjąć łapówkę, podczas gdy na nagraniu w ogóle nie ma takich informacji (pomijając inne rzeczowo- faktograficzne błędy tej opowieści)!

Następnie Tobiasz zeznał (powołując się z kolei na rozmowę z Lichockim z 20 listopada 2007 r.), że wie o tym, iż Bączek sprzedał aneks do weryfikacji żołnierzy WSI spółce Agora, choć tłumaczy się, że faktycznie nie ma na to dowodu, gdyż nie wszystkie rozmowy z interlokutorami utrwalał na taśmach (m.in. z braku miejsca!). Innym razem (17 grudnia 2007 r.) uzupełniając swoje zeznania, Tobiasz zaczął podkreślać, że podczas swoich rozmów z Pietrzakiem nigdy nie słyszał, żeby żądał on od niego pieniędzy! Z kolei 29 kwietnia 2008 r. Tobiasz stwierdził w prokuraturze, że nie może znaleźć fundamentalnego dowodu, o którym opowiadał, czyli oświadczenia Lichockiego o zaciągniętej pożyczce. „Być może zniszczyłem ten dokument wraz z oryginalną listą członków Komisji WSI” – zeznał Tobiasz.

Wycofał się wówczas z opowieści o rzekomym handlu aneksem do raportu z weryfikacji żołnierzy WSI, stwierdzając wprost, że „blefował” w tej sprawie, a wiedzę czerpał z mediów. 18 kwietnia 2008 r. Tobiasz opowiedział śledczym plotkę o 300 tys. euro za wykreślenie dwóch nazwisk z raportu o weryfikacji WSI, aby kilka tygodni później (6 maja 2008 r.) powrócić do wynurzeń o łapówkach dla „zespołu” Bączka, Woyciechowskiego, Pietrzaka i Cenckiewicza, choć wiedział, że nigdy nie było takiego zespołu, a Cenckiewicz nie był nawet nigdy członkiem Komisji Weryfikacyjnej. Szczytem bredni będzie informacja o niedoszłym członkostwie Lichockiego w Komisji Weryfikacyjnej WSI (zeznanie z 7 października 2008 r.) i długiej rozmowie z Antonim Macierewiczem, który miał mu zaproponować wyjazd na placówkę w Uzbekistanie, ale przez przypadek skasował tę rozmowę (zeznanie z 29 października 2008 r.).

Platforma WSI

Niespójność wynurzeń płk. Leszka Tobiasza wywróciłaby każde śledztwo prowadzone zgodnie z zasadami sztuki prokuratorskiej, gdyby nie fakt, że oficera WSI uwiarygadniali politycy PO, ukrywając w dodatku liczbę spotkań, treść i przebieg własnych rozmów z Tobiaszem. Pomagał im w tym sam Tobiasz, starając się dopasować własne zeznania. Podczas jednej z wizyt w prokuraturze zeznał, że z zachowanych przez niego notatek wynika, że z Komorowskim widział się 27 listopada 2007 r., podczas gdy do pierwszego spotkania z marszałkiem Sejmu doszło już na początku listopada („w dzień roboczy po 31 października 2007 r”.), a następnie 21 listopada. Później Komorowski prostował swoje zeznania w sprawie spotkań z Tobiaszem, przyznając 21 stycznia 2009 r., że polegał na własnej pamięci i mógł się pomylić. Dodał w przypływie pamięci, że „spotkań takich było kilka. Nie potrafię dokładnie, ile. […] Zakładam, że Leszek Tobiasz może mieć bardziej precyzyjną wiedzę”.

W ten sposób ani śledczy, ani później sąd nie byli w stanie ustalić podstawowych faktów związanych z liczbą spotkań polityków PO z Tobiaszem. W toku zeznań ewoluował również przebieg spotkań z Tobiaszem. W jednej z wersji w pierwszym spotkaniu Tobiasza z Komorowskim mieli uczestniczyć starosta powiatu warszawskiego zachodniego Jan Żychliński (miał nawet przywieźć Tobiasza do Komorowskiego) i Jadwiga Zakrzewska (zeznanie Tobiasza z 7 października 2008 r.), w innych zaś jest mowa jedynie o obecności Pawła Grasia (zeznanie Grasia z 27 listopada 2008 r.). Wszyscy na ogół byli natomiast zgodni co do tego, że kiedy Komorowski zobaczył zdjęcie Lichockiego okazane przez Tobiasza podczas drugiego spotkania, to „się uśmiechnął”, stwierdzając, że opowieści oficera WSI „zostały uwiarygodnione”, i do sprawy włączył szefa ABW, który swoim zawiadomieniem do prokuratury przesądził o „wiarygodności informacji” Tobiasza.

Hipoteza

Wiele wskazuje na to, że przynajmniej w wymiarze osobistym płk Leszek Tobiasz obawiał się groźby negatywnej weryfikacji, utraty dostępu do wiedzy tajemnej, możliwości operacyjnych i pozycji społeczno-zawodowej. Martwił się także o los syna, który przeszedł pozytywną weryfikację i został wyznaczony na nowe stanowisko w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Jednak znajomość związków towarzysko-koleżeńskich Tobiasza i jego pozycji w WSI tuż przed likwidacją tej służby każe wykluczyć możliwość działania w pojedynkę. Mało prawdopodobna wydaje się również sytuacja, w której Tobiasz odegrałby rolę nieświadomego narzędzia w rękach zakulisowych aktorów z byłych WSI. Natomiast nie wykluczyłbym prawdopodobieństwa braku świadomości co do zakulisowych aktorów inspirowanych lub nawet bezpośrednio zaangażowanych przez obcy wywiad. W tym wypadku należałoby jednak raz jeszcze przeanalizować całą ścieżkę zawodową Tobiasza, którego – co warto przypomnieć – oficjalnie żegnali przedstawiciele ambasady rosyjskiej w Polsce, co w przypadku oficerów WP zaangażowanych formalnie w działalność specjalną na kierunku rosyjskim się zwyczajnie nie zdarza.

Nie bez podstaw byłoby przyjrzenie się bliżej okoliczności i przyczynie śmierci Tobiasza, który umarł nagle w nocy z 10 na 11 lutego 2012 r., kiedy niebawem miał zostać przesłuchany i skonfrontowany w sądzie z prezydentem Komorowskim. Istnieje wreszcie hipoteza polityczna, w której nie chodzi jedynie o zemstę samego Tobiasza i wciągnięcie we własną prowokację polityków PO w oparciu o dość czytelne reguły wojny z PiS. Może mieć ona w tym wypadku szerszą płaszczyznę realizacji, w której centrum jest antycypowana wówczas przez polityków Platformy polityka „resetu” w relacjach z Rosją. Innymi słowy, jeśli z jakichś powodów (choćby konstelacji międzynarodowej, do której pretendował nowy rząd) ktoś wówczas chciał strategicznego resetu z Federacją Rosyjską, to równie oczywista byłaby potrzeba uderzenia w środowiska antyrosyjskie w Polsce, choćby przy wykorzystaniu do tego sprawy WSI i sowiecko-rosyjskich „ogonów” tej służby.

W tym sensie „afera marszałkowa” byłaby w takim ujęciu idealnym narzędziem, by skompromitować Antoniego Macierewicza, PiS i kojarzone z nim koncepcje i środowiska z definicji nieufne wobec Rosji.

Nie będzie przesadą ani tym bardziej już hipotezą stwierdzenie, że w początkowym okresie rządów PO-PSL (a zwłaszcza po 10 kwietnia 2010 r.) zaproponowano Rosji „reset” na warunkach niezależnych od polityki Zachodu. Miał wówczas miejsce proces „rusyfikacji” instytucji państwowych: usuwano lub spychano na margines ludzi o wyraźnej orientacji niepodległościowej i prozachodniej, ściągano różnego rodzaju rusofilów, posuwając się do importowania ludzi wywodzących się z mniejszości białoruskiej i indyferentnych narodowo, demonstrowano bezpośrednie relacje z politykami rosyjskimi, w tym z przedstawicielami służb specjalnych, polityka pamięci zaczęła odwoływać się do zwycięstwa Sowietów nad niemieckim faszyzmem, co wydatnie wpłynęło na zmianę kwalifikacji ludobójstwa katyńskiego w zbrodnię wojenną, a dawny paradygmat polityki zagranicznej Polski nakazującej udzielenia wsparcia wszystkim państwom regionu dla ich aspiracji prozachodnich zastąpiła poprawność relacji z Rosją…

Przez cały czas towarzyszył temu procesowi z jednej strony klimat zawodu związanego z likwidacją WSI, z drugiej natomiast nieustannie ponawiana obietnica rozliczenia wszystkich osób zaangażowanych w proces likwidacji tej służby. Ludzie WSI wprost deklarowali swoje poparcie dla ekipy realizującej politykę „resetu” z Rosją. Wracali do pracy w specsłużbach nawet pomimo wcześniejszej negatywnej weryfikacji. Dla zobrazowania tego wsparcia środowiska WSI odwołam się do przykładu samego płk. Tobiasza, który w piśmie z 15 stycznia 2008 r. do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha wycofał swój wniosek o zwolnienie z wojska i prosił o wyznaczenie na nowe stanowisko służbowe w wojskowych służbach specjalnych. Cdn...