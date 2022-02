80. rocznica utworzenia AK. Prezydent: Wielki rozdział naszej historii

W poniedziałek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie głowa państwa złożyła hołd dowódcom AK, największej formacji zbrojnego podziemia w okupowanej przez III Rzeszę Niemiecką Europie.

Prezydent: Wielki rozdział

– W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej składamy hołd jej dowódcom i wszystkim bohaterskim żołnierzom. To wielki rozdział naszej historii, z którego jesteśmy dumni – powiedział w swoim wystąpieniu Andrzej Duda.

– Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy w strasznych latach II wojny światowej nie bali się i nie wahali, stanęli do walki z wrogiem, chociaż Polaka była okupowana, chociaż po raz kolejny zniknęła z mapy. Oddajemy im hołd. Skłaniamy się z głęboką wiarą, że Polacy już nigdy nie będą musieli walczyć o odzyskanie swojej ojczyzny, że to jest coś, co stało się naszą historią, ale co w naszej historii przyszłej nie będzie miało miejsca – dodał prezydent.

Na warszawskich Powązkach głowa państwa złożyła wiązanki na grobach dowódców Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.

Armia Krajowa. Geneza

Armia Krajowa została oficjalnie powołana do życia 14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza. Kontynuowała wszystkie działania Związku Walki Zbrojnej i przejęła jego struktury. W kulminacyjnym momencie do Armii należało 380 tys. osób.

AK po latach jest oceniana jako jeden z największych powodów do dumy dla Polaków. Była to bowiem organizacja konspiracyjna, działająca na terenie całej okupowanej Polski i poza jej granicami w okresie II wojny światowej. Stała się więc symbolem oporu i wzorem dla innych krajów, które także próbowały tworzyć własne państwa podziemne. Jednak nikomu więcej nie udało się stworzyć tak silnej struktury.

Armia Krajowa jest więc – zdaniem historyków i naukowców – ewenement w dziejach świata.

Czytaj też:

Armia Krajowa. 80. rocznica powstania. Jedyne takie siły zbrojne na świecie